İzmir’in Buca ilçesinde bulunan ve kentin tarihi yapılarından olan Forbes Köşkü, adeta harabeye döndü, hırsızlar tarafından talan edildi. Çatıdaki kurşun levhalar ile korkulukların çalındığı köşkte, mermer levhalar ve köşkün içerisindeki parkelerin paramparça edildiği görüldü.

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan ve kentin tarihi yapılarından olan Forbes Köşkü, adeta harabeye döndü, hırsızlar tarafından talan edildi. Çatıdaki kurşun levhalar ile korkulukların çalındığı köşkte, mermer levhalar ve köşkün içerisindeki parkelerin paramparça edildiği görüldü.

Buca ilçesinde 1908 yılında Levanten Forbes Ailesi tarafından yapılan Forbes Köşkü, bakımsızlık yüzünden hırsızların yeni adresi oldu. Köşkte 1999 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının durduğu ve aradan 23 yıl geçmesine rağmen tamamlanmadığı öğrenilirken, Forbes Köşkü adeta harabeye döndü. Köşkün çevresinde bulunan beton korkuluklar, çatıdaki kurşun levhalar ve köşkün içerisinde bulunan elektrik kablolarının çalındığı görülürken, yapı içerisinde bulunan mermerlerin de paramparça edildiği görüntülendi.

"Görüntüler maalesef içler acısı"

Forbes Köşkü’nün harabe edilmesiyle ilgili açıklama yapan Buca Kent Konseyi Başkanı Cem Unutmuş, Buca Belediyesi ile birlikte yapının restorasyonunu projelendirip gerçekleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Unutmuş, "Görüntüler maalesef içler acısı. Elini kolunu sallayan herkes içeri girebiliyor. Köşkün kapıları, pencereleri kırılmış halde. Duvarlara sprey boya ile yazılar yazılmış. Dün sosyal medyaya düşen görüntülerde de genç arkadaşlar çatıya çıkmış; binanın pencerelerine dışarıdan taş atarak kırmışlar. Burası sahipsiz kaldığı sürece böyle görüntüler gelmeye de devam eder ne yazık ki. Buca’da eski yapıların envanter kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulması lazım. Bina çok güzel bir şekilde müze yapılabilir halde" açıklamasında bulundu.