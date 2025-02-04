İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark 26 Ağustos Kapısı’nda güçlendirme çalışmalarına başladı. Çalışma kapsamında yapının yıpranan çelik aksamı sağlamlaştırılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın tarihi kapılarından 26 Ağustos Kapısı’nda güçlendirme çalışmasına başladı. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri uzun yıllardır kente hizmet veren ve hava koşulları gibi çeşitli nedenlerle yıpranan tarihi kapının çelik aksamını güçlendirecek. Çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Kültürpark’ın 5 kapısı daha güçlü, daha estetik

Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen 5 kapı için 2023 yılında ilk adımı atılan restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında Lozan, Montrö, 9 Eylül ve Cumhuriyet kapıları yenilenerek hem sağlamlaştırıldı hem de görsel açıdan yenilendi.

26 Ağustos kapısı için hazırlanan projede ise çevredeki bazı ağaçların zarar görebileceği gerekçesiyle revizyona gidilmesi kararlaştırıldı.

Projenin yenilenmesi ve ilgili kurul onaylarına ilişkin sürecin uzaması ihtimaline karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi kapının çelik aksamındaki yıpranmayı göz önünde bulundurarak güçlendirme çalışması yapma kararı aldı. Proje revizyonu sürecinde uzun yıllar boyunca Kültürpark’a hizmet eden tarihi kapının mevcut çelik konstrüksiyonu sağlamlaştırılacak.