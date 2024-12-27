İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni yıl etkinliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekibi ve sporcularıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin spora verdiği önemi hatırlatan Başkan Tugay, “2025’ten itibaren ‘Ben şampiyon olacağım, bizim takımımız şampiyon olacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine ihtiyacım var’ diyen herkesin yanında olacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen yeni yıl etkinliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yönetici, antrenör ve sporcuları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın personel ile bir araya geldi.

Köklü mazisi, sayısız kupa ve şampiyonlukları, 32 branşta bin 350 lisanslı sporcusu, başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan yurttaşın spora erişimini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün her bir ferdine teşekkürlerini sunan Başkan Tugay, “Spor Kenti İzmir” hedefiyle hareket edileceğini belirtirken, Büyükşehir Belediyesi’nin lokomotif olmayı sürdüreceğini de söyledi.

Geniş katılımlı aile buluşmasında yeni yılın coşku ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Başkan Tugay, emekli olan personele de plaketlerini takdim etti. Görevlerini sürdüren çalışanlara emekleri için teşekkür edilen buluşmada Başkan Tugay, antrenör ve takım kaptanlarıyla fotoğraf çekildi. Farklı branşlardan gelen hediyeler takımların temsilcileri tarafından Başkan Tugay’a teslim edildi.

“Başkanınız olarak üzerime düşeni yapacağım” Başkan Tugay, konuşmasında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Spor İzmir’in kent kimliğinde önemli bir yere sahip. Bizler belediye olarak şehrimizdeki tüm insanlara spor yaptırmak, spor tesislerini kente kazandırmakla sorumluyuz. Ama diğer taraftan gönlümüzde olan şey şu: İzmir’den çok başarılı sporcular, şampiyonlar çıksın, şampiyonluklar yaşayalım istiyoruz. Ben başkanınız olarak üzerime düşeni yapmaya hazırım” dedi.

“2028 Olimpiyatları’nda İzmir’den şampiyon görmek istiyoruz” Ulusal ve uluslararası başarıların önemine dikkat çeken Başkan Tugay, “2028’deki olimpiyatlarda İzmir’den şampiyon görmek istiyoruz. Bu yolda çalışmaya, bu başarıyı hedeflemeye kararlı olan tüm sporcularımızın, onların değerli hocalarının, kulüp yöneticilerinin, sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü değil İzmir’deki tüm kulüplerin hizmetinde olacağız. 2025’ten itibaren ‘Ben şampiyon olacağım, bizim takımımız şampiyon olacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine ihtiyacım var’ diyen herkesin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in spor ailesi bir arada Başkan Tugay, programın sonunda şampiyon olarak bir üst ligde yarışmaya hak kazanan erkek basketbol takımı, kadın ve erkek hentbol takımı, Avrupa Şampiyonu unvanını taşıyan ve yine Avrupa’da final grubuna kalan sutopu kadın takımı, tekerlekli sandalye basketbol takımı, ampute futbol takımlarının sporcuları ve bireysel branşlarda mücadele eden lisanslı sporcularıyla tek tek selamlaştı.