İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler sporda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiriyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Balçova Yusuf Uz Ortaokulu, Balçova Asil Nadir Ortaokulu, Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Ortaokulu ve Buca Atatürk Spor Lisesi öğrencileri çeşitli branşlarda elde ettikleri başarılarla düzenlenen yarışmalara damga vurdu.

Balçova’dan iki şampiyon

Balçova Yusuf Uz Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Beste Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Muay Thai Müsabakaları Yıldızlar Kategorisi’nde Türkiye Şampiyonu oldu. Beste Yılmaz, 30 ilden 145 okulun katılım ile Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda İzmir’i temsil etti.

Balçova Asil Nadir Ortaokulu öğrencilerinden Elif Esmira Özdirim ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen okullar arası tekvando müsabakalarında “Küçük kızlar 45 kg" kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Karşıyaka’dan çifte başarı

Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Görkem Dedeoğlu, bin 200 katılımcının olduğu Çanakkale Uluslararası Açık Karate Şampiyonası’nda Türkiye birincisi, İlayda Akın ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Buca’da Elif Ceren Şanlı 5. kez Türkiye şampiyonu

Buca Atatürk Spor Lisesi öğrencilerinden Elif Ceren Şanlı, 70 ilden 6 bin sporcunun katılım sağladığı Mardin Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda Türkiye birinciliğini elde etti. 2022 yılında İtalya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Milli formayla Türkiye’yi temsil ettikten sonra bu yıl 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu. Kendi sıkletinde en yüksek puanı toplayan Şanlı, 2023 yılı Gençler Milli Takımı’na tekrar girdi ve Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti.

Murat Mücahit Yentür: "Öğrencileri desteklemeye devam edeceğiz"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, spor müsabakalarında başarı elde eden öğrencileri tebrik etti ve eğitimin çok yönlü bir gelişim süreci olduğuna değinen Yentür, "Öğrencilerin spor ve sanatla ilgilenmelerinin bütüncül gelişim açısından çok önemli. Öğrencileri akademik, kültürel ve sosyal yönden donanımlı kılma noktasında eğitimcilere ve ailelere büyük roller düşüyor. Bizler, öğrencileri her zaman desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.