İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde yapılan koordinasyon toplantısında, kentin sağlıklı şekilde planlanmasının önemine değindi. Başkan Tugay, sağlıklı ve planlı kentleşme mesajı verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldikten hemen sonra ilçelerin sorunlarını belirlemek ve hizmetlerin aksamadan yapılmasını sağlamak için başlattığı toplantıları sürdürüyor.

Dikili’de ikinci kez koordinasyon toplantısı yapıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ilçe belediyesi yetkililerinin katıldığı toplantıda, gelecek dönemin yol haritası netleşti.

Toplantıda İzmir’de temel belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesini istediğini anlatan Başkan Dr. Cemil Tugay, şehirde tüm çalışmaların eksiksiz yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Hedeflerinin İzmir'in tüm sorunlarını çözmenin yanı sıra kentin geleceğini tasarlamak olduğunu belirten Tugay, sosyal yardımlar konusunda da önemli adımlar atmanın gerekliliğine değindi.

“BELEDİYE OLARAK ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ”

Ağırlaşan ekonomik tabloya dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay, “İçinde bulunduğumuz dönem oldukça zor. Toplumun belli kesimleri daha da sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Arkadaşlarımız saha çalışması yapıyor. Görüyoruz ki, gittikçe artan yaşlı bir nüfus var. İzmir'de yaklaşık 500 bin engelli bulunuyor. Aileleri ile baktığınızda 2 milyon insan, engellilik konusunda mağduriyet yaşıyor. Türkiye'de sağlık hizmetleri, eğitim hizmetlerinde gerileme var. Eğitim ve sağlık alanında mutlaka destek vermemiz gerekiyor. Bu dönem sosyal yardımları artırdığımız bir dönem olmalı. İnsanların çok ağır sorunlar yaşadığı durumlarda belediye olarak çözüm üretmeliyiz” diye konuştu.

İzmir'in ilçeleri ile birlikte planlı ve sağlıklı şekilde gelişmesinin önemine de dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay: “Şehrimizin planlanması, gelişimi ile ilgili bir vizyon ortaya koymalıyız. Belediyeler olarak bu çalışmaları iş birliği ve koordinasyon içinde yapmalıyız. İzmir büyük ve güçlü bir şehir. İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük ve güçlü bir kurum” dedi.

İzmir'in diğer ilçeleri gibi Dikili'nin de önemli değerleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Başkan Tugay şöyle devam etti: “Dikili vitrinde olan bir yer. Bu dönemde mutlaka başarmamız gereken şey yaptığımız çalışmayı tam bir koordinasyon içerisinde sürdürmek. Dikili'nin hiçbir anlamda sorun yaşamaması için gereken önlemleri almak zorundayız. Biz her zaman yanınızdayız” dedi.

Şehirlerin tarihi ve doğal mirasının korunarak geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Tugay, “Şehrin gelişmesinin sonuna kadar arkasındayız. Ama bunu yaparken asla kente zarar vermeyeceğiz. İzmir kıyıları, doğası, dağları, tarım alanları ile bir bütün. Kentin istismar edilmesini istemiyoruz. Planlama çalışmaları o nedenle önemli. Önemli hedeflerimizden biri de şehrin tamamında tüm planları gözden geçirmek. Bizi, size yardımcı olacak insanlar olarak görün. Çalışmalarımızı iş birliği ile yürütelim ve doğru adımları birlikte atalım” dedi.