İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü görme engelli judocuları Gökhan Biçer ve Onur Taştan, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatlarına bir adım daha yaklaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü görme engelli judocuları Gökhan Biçer ve Onur Taştan, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatlarına bir adım daha yaklaştı.

Büyükler Görme Engelliler Dünya Judo Takımlar Şampiyonasında Türkiye milli takımının kadrosunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün oyuncuları Gökhan Biçer ve Onur Taştan, gümüş madalya kazandı.

Taştan ve Biçer’in de yer aldığı milli takım ilk turda, İBS’yi (Uluslararası Dünya Karması) 4-2, çeyrek finalde Hindistan’ı 4-0 ve yarı finalde Ukrayna’yı 4-2 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Final mücadelesinde Azerbaycan’a 4-2 kaybeden milliler, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu. Aldıkları bu başarılı sonuçlarla puanlarını artıran milli judocular Gökhan Biçer ve Onur Taştan, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Taştan, bronz madalyayı göğüsledi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonasında İzmirli milli sporcu Onur Taştan, artı 100 kiloda tatamiye çıktı. İlk turda Azeri rakibine yenilen Taştan, daha sonra sırasıyla Moğolistanlı, Hollandalı ve Ukraynalı rakiplerini yenerek Büyükler Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonasında üçüncülük kürsüsüne çıktı ve bronz madalyayı kazandı. Taştan, Büyükler Dünya Judo Şampiyonasında yakaladığı başarı ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılma yolunda önemli bir yol kat etti.

Avrupa’dan da boş dönmediler

Başarılı sporcu Gökhan Biçer, İtalya’da 2-4 Eylül’de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Şampiyonasında finale çıktı. Moldovalı rakibine yenilen milli sporcu Biçer, Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonasında ikincilik olarak gümüş madalya kazandı. Aynı şampiyonada Gökhan Biçer ve Onur Taştan’ın içinde yer aldığı Türkiye Milli Takımı, Görme Engelliler Avrupa Judo Takımlar Şampiyonasını birinci tamamladı.

Rota Paris

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Başantrenörü Mesut Kapan, sporcuların 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları için büyük bir adım attığını belirterek, “Gökhan Biçer ve Onur Taştan’ın iki büyük organizasyondan madalyalarla dönmeleri bizleri mutlu etti. Bu tip organizasyonlardan sporcuların kota puanı toplaması olimpiyat yolunda çok önemli. Gökhan ve Onur’un hedefe varmasına çok az kaldı” diye konuştu.