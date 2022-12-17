AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; il ve ilçelerin ana kademe, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte yapılan 30 ilçe eş zamanlı ziyaret programına; Dikili, Bergama ve Kınık’ta katıldı. Üç ilçede çeşitli temaslarda bulunan Başkan Sürekli, İzmir’in kuzeyinin de yapılan yatırımlarla tarımdan tarihe yükselen bir değer olduğuna dikkat çekti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; il ve ilçelerin ana kademe, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte yapılan 30 ilçe eş zamanlı ziyaret programına; Dikili, Bergama ve Kınık’ta katıldı. Üç ilçede çeşitli temaslarda bulunan Başkan Sürekli, İzmir’in kuzeyinin de yapılan yatırımlarla tarımdan tarihe yükselen bir değer olduğuna dikkat çekti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ‘Türkiye Yüzyılı’ açılımıyla sürdürdükleri 30 ilçe eş zamanlı saha çalışması çerçevesinde Dikili Dayanışma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kadın Girişimi ve esnafla bir araya geldi. Dikili’de birbirinden önemli proje ve yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Öncelikle adliye ve okullarımız olmak üzere hizmet kurumlarımızı modern hale getirdik. Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin temel atma törenini geçtiğimiz ağustos ayında son Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımı ile yaptık. Tarımsal gelişimin yanı sıra 3 bin 500 insanımıza iş imkanı oluşturacak bir alan oluşturduk. 3 bin dönüm arazi üzerine kurulacak olan bu OSB projesinde, 50 adet 25 dönümlük sera parseli, ayrıca 35 adet sanayi depolama ve paketleme parseli mevcut. Son dönemde yatırımcıların odağı haline geldi. Madra Barajıyla 47 bin dönüm tarım arazisini su ile buluşturduk. Çandarlı İçme Suyu Göleti ile 100 bin nüfusa yetecek içme suyu göleti yaptık. Yahşibey Göleti ile yine 27 bin dönüm araziye şu ulaştıracak bir yatırımı hayata geçirdik. Geyikli Barajı projemiz bakanlıkta, mutlaka yapacağız. Balıkçı barınaklarımız için büyük yatırımlar yaptık. Dikili Balıkçı Amatör Tekne Yanaşma Yeri Projesi yapım ihale aşamasına geldi. Şimdi yeni marinamız için ihale süreci de ihaleye çıkarıldı, projesi yapıldı. TOKİ projemiz, CHP’li Dikili Belediyesi tarafından engellenmeye çalışılsa da bizim halkın ihtiyaçları için aşamayacağımız engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın 500 bin konut projesi çerçevesinde Dikili’ye de bin konut yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu, kendisine arz ettiğimiz yeni kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi projesinin sözünü verdi. Bunları da kısa sürede ilçemize kazandıracağız” dedi.

“Bergama katlanarak büyüyor”

Sürekli, Bergama’daki programı çerçevesinde de üye ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat ile yönetimini ziyaret ederek, ilçenin tarım ve sanayide öne çıkan işletmelerinde incelemelerde bulunan Başkan Sürekli, “Bergama, kuzeyin yıldızı olmaya aday. Üzerine katarak yoluna devam ediyor, katlanarak büyüyor. İzmir-İstanbul otoyolunun buraya çok büyük fayda getireceğini söylemiştik, öyle de oldu. ‘Çanakkale Köprüsü’nün buraya çok faydası olacak’ dedik. Öyle oldu. Keza, yeni açılan Küçükkuyu Tünelleri de buraya çok büyük fayda sağlayacak. Ne söz verdiysek ne konuştuysak realize oldu. Millet Bahçesi tüm engellemelere rağmen yapacağız. Zeytinpark tamamlandı. TOKİ evleri yükseliyor. 1. etap bitti, 2. etap başlıyor. Devlet Hastanemizi, bölge hastanesi düzeyinde geliştirdik. Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) yenilenebilir enerji merkezi olarak hayata geçti. Devamı ile ilgili projelerde gelecek. Bergama Ticaret Odası’nın yanındayız. Bergama haklının yanındayız. Odamızın ‘Kuzeyin İncileri’ projesi akamete uğradı ama paydaş oda başkanları ile ortak ilk toplantıyı Bergama’da kaymakamlık ve belediyemizin organizasyonuyla burada yapmak çok verimli olacak” diye konuştu.

Kınık’ta ‘Gönül Kapısı’ ziyaretleri yapan Sürekli, ilçenin ‘AK Parti Belediyeciliği’ ile birlikte adından söz ettirmeye başladığını belirterek üretilen yerel hizmetin örnek niteliğinde olduğunu söyledi. Yerel idaresi de kendilerinde olan ilçelerde, merkezi idarenin de desteğiyle kurgu değil, gerçek ve büyük işler başarıldığının altını çizen Sürekli, “Dev kamusal yatırımlarla bu bölgedeki ilçelerimizin önünü açıyoruz. Bergama ve Kınık; yerel hizmetlerde AK Parti’nin icraat temelli anlayışını pratikte zaten yaşıyor. Dikili’nin yükselişi ise hükümetimizin yatırımları sayesinde. Bölgeyi, tarımdan tarihe ayağa kaldıran birçok işin altında AK Parti’nin imzası var. CHP’li yerel idarenin aksine; yıkmıyor, yapıyor; durmuyor, koşuyoruz. Bir diğer önemli nokta; birileri gibi göz boyamıyoruz. Katma değeri olan, şehrimizi ayağa kaldırarak büyüten adımlar atıyoruz. Mesela; biz Bergama’da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye’nin Venedik’i olacak, 6 medeniyete birden yolculuk şansı sunacak Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Çalışmasını hızla yürütürken, birileri Urla’da tarihi yok ediyor. Birileri, kooperatifçilik uygulamalarının şaibeleriyle tartışılırken; biz barajlar, göletler, limanlar inşa ediyor; tarımı ve sanayiyi tüm bileşenleriyle bir araya gelerek destekliyoruz” şeklinde konuştu.