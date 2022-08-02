Ekmas Sportif Faaliyetler’in ilk yatırımı olan Menemen FK, medya temsilcilerine tanıtıldı. Kurumun hedefleri, projeleri ve marka konumlandırması hakkında bilgiler verildi.

Ekmas Sportif Faaliyetler’in ilk yatırımı olan Menemen FK, medya temsilcilerine tanıtıldı. Kurumun hedefleri, projeleri ve marka konumlandırması hakkında bilgiler verildi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Menemenspor, Özgür Ekmekçioğlu’nun sahibi olduğu Ekmas Sportif Faaliyetler bünyesinde Menemen FK olarak ligde yer alacak. Kulübün, tanıtımı İzmir’de bir otelde gerçekleştirilirken, Özgür Ekmekçioğlu ile birlikte Ekmas Sportif Faaliyetler CEO’su Barış Orhunbilge ve Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu toplantıya ev sahipliği yaptı. Menemen FK’nin “İzmir’in Kuzey Yıldızı” olarak lanse edildiği toplantıya TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve İZVAK Başkanı Ali Erten de eşlik etti.

Kuzey Yıldızı’nın diğer gök cisimleri gibi yer değiştirmediğini ve yüzyıllar boyunca yön bulmanın yol göstericisi olduğunu vurgulayan CEO Barış Orhunbilge, “İşimiz, beyaz çizgilerin içinde değil. Futbol tabi ki var ama bizim hedefimiz Türk sporunda, toplumla iç içe yaşayan, sosyal projeler sayesinde İzmir’e olan borcunu ödeyen farklı bir noktaya konumlanmak ve hep orada kalmak. Bu nedenle marka sloganımızı Kuzey Yıldızı olarak belirledik” dedi.

Ekmas Sportif Faaliyetler’in futbolun yanı sıra başta kadın voleybolu olmak üzere çok sayıda farklı branşa yatırım yapacağını ve olimpiyat sporcularını bünyesine katacağını ifade eden Orhunbilge, “Özgür Ekmekçioğlu’nun vizyonerliği ile İzmir’de çok önemli projeleri hayata geçirdi. Menemen FK bunun sadece bir ayağı. Yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Ekmas Sportif Faaliyetler’in tüm marka ve medya ilişkileri yönetiminin Ali Ergöçmez ve Özgür Özgürengin liderliğinde yönetileceğini, çok deneyimli bir ekiple yola çıktıklarını sözlerine ekleyen Orhunbilge, “Denize atılan taşın oluşturduğu halkalar gibi Menemen’den başlayıp Türkiye’ye yayılacak hareketin liderliğini yapacağız. Ekmas Sportif Yatırımlar ve Menemen FK, birinci önceliği insan olan herkesin gurur duyacağı sosyal bir kurum olacak” şeklinde konuştu.

Özgür Ekmekçioğlu ise kısa bir konuşma yaparak katılımcılara teşekkür etti. Ekmekçioğlu, “Ekmas Sportif Faaliyetler ve Menemen FK, tamamen kurumsal bir anlayış ile yönetilecek. Hedefimiz; toplumla iç içe yaşayan, tüm kurumlarla barışık, futbolu 90 dakikalık maç sürecinde bırakan, söylem ve eylemleriyle insanlarla el ele yürüyen bir organizma olmak. İşin başına güvenilir, deneyimli ve çok başarılı bir ekip var” değerlendirmesinde bulundu.