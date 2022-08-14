İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Kriz Belediyeciliği” uygulaması, pandemi süresince kentte kültür ve sanat hayatını canlı tutması nedeniyle uluslararası ödüle layık görüldü. 100’den fazla dünya kentinin başvuru yaptığı Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür 21 Mansiyon Ödülü’nü İzmir aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Kriz Belediyeciliği” uygulaması, pandemi süresince kentte kültür ve sanat hayatını canlı tutması nedeniyle uluslararası ödüle layık görüldü. 100’den fazla dünya kentinin başvuru yaptığı Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür 21 Mansiyon Ödülü’nü İzmir aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in pandemi döneminde hayata geçirdiği “Kriz Belediyeciliği” uygulamaları, uluslararası alanda ödülle taçlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemideki kısıtlayıcı koşullara rağmen kentte kültür ve sanatı canlı tutmak için yaptığı çalışmalar, Uluslararası UCLG Ödülü-Kültür 21 Mansiyon Ödülü’nü getirdi.

Başkan Tunç Soyer, İzmir’de kültür sanatı canlı tutmaya devam edeceklerini belirterek. “İzmir, kültür ve sanat vizyonu, dayanışma kültürü ve vizyonuyla dünyaya örnek oldu. UCLG İzmir Kültür Zirvesi’nde de vurguladığımız gibi ekonomik ve ekolojik dönüşümün kültürle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden kültür ve sanatın kriz durumlarında dahi canlı tutulması gerekiyor. Biz de kentte kültürün sürdürülebilir hale getirilmesi için aktif katılım ve dayanışma yolunu benimsedik” dedi.

UCLG tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Kültür 21 Ödülleri, sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü ayağı olarak kabul edilen kültürün desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için iyi uygulamalar geliştiren şehirlere veriliyor. Ödülü alan kentlerin uluslararası kültürel görünürlüğü ve diğer belediyelerle olan kültürel iletişimi artıyor. UCLG Kültür Komitesi tarafından verilen ödülün başvuruları, kültür ve sanat alanında uzmanlığa sahip jüri ekibi tarafından değerlendirildi. Başkanlığını Catherine Cullen’ın yaptığı jüri komitesinde Diana Alarcn Gonzlez, Claudia Curiel de Icaza, Francisco d’Almeida ve Türkiye’den Doç. Dr. Serhan Ada yer aldı.

İzmir’in dayanışması dünyaya örnek oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde kentin kültür ve sanat faaliyetlerini dayanışma ve yönetişim yoluyla canlı tuttu. Sanatın tüm dallarında sürdürülebilirliği sağlamak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, birlik ve odalarla eşgüdümlü bir ilerleme sağlanarak eylem planları oluşturuldu. İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın alındı, tiyatro gösterimleri için salonların kiraları yarı yarıya düşürüldü. Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yapıldı ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyun dijital olarak İzmirTube üzerinden yayımlandı. Binlerce tiyatro emektarına 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı.

Ödül alan kentler

2022 yılında Uluslararası UCLG Kültür 21 ödülünü şu kentler aldı:

"Arjantin’den Buenos Aires (büyük ödül), İrlanda’dan Dublin, Türkiye’den İzmir, Güney Kore’den Busan ve Jinju, Endonezya’dan Bandung, Burkina Faso’dan Ouagadougou ve Moritanya’dan Tevragh Zeina."