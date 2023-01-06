Türkiye’nin 2020’de akredite edilen ilk ve tek program olan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Aşçılık Programı, bu kez 5 yıllık akreditasyonun sahibi oldu.

Türkiye’nin 2020’de akredite edilen ilk ve tek program olan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Aşçılık Programı, bu kez 5 yıllık akreditasyonun sahibi oldu.

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 5 yıllık süre ile akredite edildi. Program, İzmir’in akredite edilen ilk ve tek "Aşçılık Programı" olma unvanına erişti.

Akreditasyon başarısı ile ilgili konuşan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Yüksekokulumuzun 34 programından birisi olan Aşçılık Programının akreditasyon sürecine 2020’nin Ocak ayında başladık. İlk etapta 2 yıllık akredite edilen Aşçılık Programımız Kasım 2022 değerlendirme sürecinin ardından, 5 yıllık akredite edildi. Bizim için son derece onur verici bir başarı elde ettik. Türkiye’de aşçılık programı olarak 2020 yılında bu akreditasyon sertifikasına sahip olan ilk ve tek Meslek Yüksekokulu olmuştu. Programımızın; eğitim, müfredat ve mutfak yetkinliği açısından bu kez de 5 yıl süreyle akredite edilmesinin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.