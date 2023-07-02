Bayraklı Belediyesi, İzmir’in ilk Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nı Bayraklı’ya kazandırmak için geri sayıma başladı. Mansuroğlu’nda, 18 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçecek parkın yapımında sona gelindi. Dev parkın içine 26 zeka oyunu elemanı ve dijital oyun birimlerinden oluşan bölümler yerleştirilecek.

Yerel seçimlerden bu yana Bayraklı’ya onlarca modern park ve yeni yeşil alanlar kazandıran Bayraklı Belediyesi, İzmir’in ilk ‘Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nın çalışmalarında da sona yaklaştı. Mansuroğlu Mahallesi’nde 17 bin 915 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda çocukların eğlenirken öğrenmeleri hedeflendi. Parka 26 adet zeka oyunları ekipmanı ve dijital oyun birimleri montajı yapılacak. Çeşitli türlerde ağaç, çalı ve çiçekler kullanılarak peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Parkın içinde çeşitli etkinlikler ve dinlenme için de kullanılabilecek amfi alanı oluşturuldu. Modern görünümü, yürüyüş yolları, yeşili, oyun grupları ve kafeteryasıyla ‘Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’ yepyeni bir cazibe alanına dönüştürüldü.

Gençlerden Sandal’a teşekkür

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da çalışmaları yerinde inceledi. Parkı gezen gençlerle de sohbet eden Başkan Sandal, projeyi beğenip beğenmediklerini sordu. Bayraklı’da daha önce böyle bir park çalışması görmediklerini belirterek çok mutlu olduklarını ifade eden gençler; hizmetlerinden dolayı Başkan Sandal’a teşekkür etti.

İzmir’de tek

“Projemiz Bayraklı’ya değer katacak. Kısa süre içinde hem çocuklarımızın hem de ailelerin hizmetine sunacağız” diyen Başkan Serdar, “İzmir’de tek olan parkımızda çocuklarımız kendilerini geliştirecek ve aynı zamanda eğlenirken öğrenebilecek. Proje ilçemizin de önemli bir ihtiyacına yanıt verecek. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için. Onların hayal ettiği Bayraklı’yı el birliğiyle yarınlara hazırlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.