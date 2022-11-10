Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında İzmir’in bütün ilçelerinde sevgi ve saygıyla anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında İzmir’in bütün ilçelerinde sevgi ve saygıyla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün üzerinden 84 yıl geçti. İzmir’in bütün ilçelerinde anma törenleri düzenlenirken, ulu önderin hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’de kentte adeta hayat durdu.

Buca’da törenlerin adresi Demokrasi Meydanı oldu. Programa; Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demokrasi Meydanı’ndaki çelenk sunma töreninin ardından, saat 09.05’de siren sesleri eşliğinde tüm Buca’da hayat durdu. Caddeler ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. O sırada caddede bulunan araçlardan inen sürücüler, siren seslerine korna çalarak eşlik etti.

Aynı anda Buca Belediyesi önünde bulunan Atatürk büstü önünde, belediye personeli ve vatandaşların katılımı ile saygı duruşunda bulunuldu. Kentin en işlek noktalarından biri olan Menderes Caddesi’nde evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti.

Bayraklı’da 150 metrelik Türk bayrağı açıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde Bayraklı’da da törenlerle anıldı. Hem tören alanındakiler hem balkonlardaki vatandaşlar hem de cadde ve sokaklardaki araç sürücüleri, Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı anda iki dakikalık saygı duruşuna geçti.

Siren ve korna sesleri ilçenin dört bir yanında yankılandı. Sevgi Yolu’nda açılan 150 metre uzunluğundaki dev Atatürk ve Türk bayrağı, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, evlerinin balkonlarından bayrak üzerine karanfiller attı. Resmi törenlerin ardından, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde Halit Özpirinç Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo sahnelendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İçine düştüğümüz her karanlıkta Atamızın ışığı ile aydınlanmaya, O’nun ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmaya söz veriyoruz” dedi.

Sevgi Yolu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma programına ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Urla Ata’sını andı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Urla Cumhuriyet Meydanı’nda da gerçekleştirilen tören ile anıldı. Urlalılar, meydanı hınca hınç doldurdu. Saat 09:05’te, ilçede 2 dakika boyunca ulu önder için saygı duruşunda bulunuldu. Tören sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene; Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla Emniyet Müdürü İsmail Duman, askerleri erkan, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.