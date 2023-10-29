Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de büyük coşkuyla kutlanıyor. İzmir’in Urla ilçesinde 12 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet’in günün anlam ve önemini belirttiği konuşma ile devam etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Gözlet, “Kurtuluş Savaşı zaferinin neticesi olan Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İstiklal Savaşı ile başlattığı, milletimizin top yekûn şekilde fedakarca mücadele etiği milli mücadelemiz, büyük bir zaferle neticelenmiş ve 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet bizlere en büyük miras ve değer olarak kalmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın müdafaası noktasında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

Bergama’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

24 Ekim’de Bergama’da öğretmenler tarafından düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Konseri” ile başlayan kutlamalar, 26 Ekim’de İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konseri ile devam etti. 27 Ekim’de Çanakkale Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği “Atatürk” isimli oyun vatandaşlarla buluştu. 28 Ekim’de Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin Türk halk müziği konserinden sonra 29 Ekim akşamı Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği konseri izleyicilerle buluşacak. Spor etkinlikleri ve konserler ile kutlanan Cumhuriyetin 100. yılında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hızlı satranç turnuvası, voleybol turnuvası, 1923 metre 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu, masa tenisi, lise ve ortaokul öğrencilerine özel 3*3 sokak basketbolu, Bergama’nın tarihi 99 merdivenlerinde 100. Yıl Merdiven Yarışması, oryantiring yarışmaları düzenlendi. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce de ortaokullar arasında masa tenisi turnuvası, atletizm yarışması, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Öğretmenler Karma Resim" sergisi, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Öğretmenler Konseri", Bergama Halk Eğitim Merkezi sergisi, "100. Yıl" logo ve resim sergisi düzenlendi.

“Nice nice 100 yıllar diliyorum”

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “24 Ekim’de başladığımız 29 Ekim kutlamaları bugün de devam ediyor. 24 Ekim’de Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resim sergisi ve konseri ile kutlamalara başladık. Hemen akabindeki akşam İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konseri ile harika bir akşam yaşadık. Çanakkale Sanat Tiyatrosu’nun ’Atatürk’ konulu tiyatrosu sergilendi. Gün içinde çocuklarımız ve gençlerimizle spor etkinlikleri düzenledik. Kültür, sanat ve spor ile Bergama’nın tarihi ve şanına yakışır bir 100. yıl kutluyoruz. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yakması akabinde ve kurtuluş mücadelesinin başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması başlamış oldu. 23 Nisan 1920’de TBMM kuruldu ve 30 Ağustos 1922’de de Büyük Zafer gerçekleşti. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bizler bu emaneti geleceğimiz gençlere emanet edeceğiz. Bin yıldır bu topraklarda hakimiyet kuruyoruz. Türkülerimizin, hikayelerimizin arkasında çok büyük yaşanmışlıklar bulunuyor. Balkanlar’dan Kırım’a, ülkemizin en doğusundan en batısına göçlerin ve savaşların izleri var. Nice nice 100 yıllar diliyorum. Cumhuriyetimiz kutlu olsun” diye konuştu.

100. yıl şerefine yatlar Körfez’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen İzmir Körfez Festivali’nin üçüncü gününde denizdeki rekabet optimist ve yat yarışları ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve İzdeniz iş birliğiyle düzenlenen yarışlara ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 35 tekne ve 350 sporcunun katıldığı 100. Yıl Yat Yarışı’nın startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Körfezi’nde sporcuların heyecanına ortak oldu. Başkan Soyer, “Herkese nasip olmaz, ancak biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde yüzüncü yıl coşkusunu yaşıyoruz. Yüzüncü yılın son, ikinci yüzyılın ilk gününü hep beraber yaşıyoruz. Çok şanlıyız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. İzmirliler şunu bilsin ki ikinci yüzyılda her şey çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.