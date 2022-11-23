İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda baristalık eğitimi alan kursiyerler, kısa sürede hayallerine kavuşarak iş sahibi oldu. Kimi dünyaca ünlü kahve markalarının aranılan elemanlarından oldu, kimi iş yeri açarak istihdama katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda baristalık eğitimi alan kursiyerler, kısa sürede hayallerine kavuşarak iş sahibi oldu. Kimi dünyaca ünlü kahve markalarının aranılan elemanlarından oldu, kimi iş yeri açarak istihdama katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, yetiştirdiği baristalarla adından sıkça söz ettiriyor. Meslek fabrikası mezunları, ya dünyaca ünlü kahve markalarının aranılan elemanlarından oluyor ya da iş yeri açarak istihdama katkı sağlıyor.

Bu örneklerden biri de 20 yıldır sigortacılık yapan Yorulmazbaş çifti. Betül-Özkan Yorulmazbaş birlikte gittikleri barista kursu sayesinde hem üretim hem de pazarlama sektöründe yerini aldı. Buca Dumlupınar Mahallesi’nde kahve dükkanı açan Özkan Yorulmazbaş, “Kahve içmeyi hep seviyordum. Gördüğüm kafeleri de hep izliyordum. 40 yaşından sonra araştırdım ve baristalık eğitimi almam gerektiğine karar verdim. İşimize devam ederken eşimle kursa gittik. Kavurma atölyesi ve kafe açmayı planladık. Bucalı olduğumuz için Dumlupınar Mahallesi’nde öğrencilere yönelik bir kafe açtık. Müşterimiz öğrenciler. Öğrencilere bütçelerine uyguna hizmet vermeye gayret ediyoruz. Çünkü biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde eğitim alırken hiç para ödemedik” şeklinde konuştu.

Betül Yorulmazbaş ise meslek fabrikasında şef Ercan Turan’dan çok iyi bir eğitim aldıklarını dile getirerek, "İki kahve şirketi kurduk. Yöresel dünya kahveleri ile Türk Kahvesi için patent aldık. Bununla yetinmedik, kavurma makinası aldık. Her geçen gün büyüyoruz. İki kahve satış yeri ve bir dükkanımız var. Meslek fabrikasının şirketimizin başarısında büyük payı var” dedi.

Mobilya üretiminden kahve sektörüne hızlı geçiş

12 yıl mobilya sektöründe çalıştıktan sonra kafe açan Sadık Çakmak da, şunları söyledi:

“Kahveye merakım ilgim, tutkum ağır bastı ve bu sektöre geçiş yaptım. Sıfırdan başlamamak için ilk adımı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile attım. Sonra yurt dışına açılarak orada da eğitim aldım. Bostanlı’da kafe açtık. Denizli’de de bir şubemiz var. Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde üretim tesisimizi kurduk. Tatlı da dahil olmak üzere bütün ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. En kısa zamanda yurt dışında da olmayı hedefliyorum."

Dünyaca ünlü kahve markasının aranan elemanı

Pandemi süresince mutlu olacağı işi yapmaya karar verdiğini ifade eden Hakan Bardakçı ise “Kahve tutkum beni barista olmaya itti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin barista kursuyla tanıştığımda aynı zamanda Ege Üniversitesinde Mimarlık Fakültesinde öğrenim görüyordum. Ercan şefin bilgisi ve öğretim şekli kahveye olan ilgimi iyice artırdı. İş bulmamda da aynı zamanda Ercan hocamın desteği var. Şimdi dünyaca ünlü kahve markasının Bornova şubesinde çalışıyorum. 2 yıl içerisinde de kendi kafemi açmak istiyorum” dedi.

3. nesil kahve eğitimi

Genellikle kahve hazırlayan ve servisini yapan kişiler için kullanılan barista terimi, aslında İtalyanca’da "barmen" anlamında kullanılıyor. Özellikle yurt dışında ve kahve kültürünün yaygın olduğu ülkelerde oldukça yaygın bir meslek dalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Barista Eğitim Programı bu nedenle büyük ilgi görüyor. Şef Ercan Turan’ın verdiği 3. nesil kahve eğitimine meslek sahibi olmak isteyen gençlerin yanı sıra kendi iş yerini açmak isteyen girişimci adayları da katılıyor. 120 saat süren eğitime hiçbir ücret ödemeden katılan kursiyerler, kahve sanatının tüm incelikleri öğrenerek geçerli bir meslek sahibi oluyor.