Ödemiş’in Bozdağ Mahallesi, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte beyaza büründü. Lapa lapa kar yağışının olduğu bölge, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar nedeniyle, evlerin çatıları ile ağaç ve otomobillerin üzerinin karla örtüldüğü görüldü.

İzmir’in çatısı olarak bilinen Ödemiş ilçesindeki Bozdağ’a lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzara ortaya çıktı.

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