İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “İlçe Sürdürülebilirlik Ofisleri Çalıştayı” başladı. Sürdürülebilir gelişme hedeflerinin yerelleştirilmesini sağlamak için düzenlenen çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte ilçe belediye başkanları, “Sürdürülebilirlik Taahhüdüne” imza attı. Soyer, “Refahın herkes için adil bir şekilde büyüdüğü geleceğin şehirlerini oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “İlçe Sürdürülebilirlik Ofisleri Çalıştayı” başladı. Sürdürülebilir gelişme hedeflerinin yerelleştirilmesini sağlamak için düzenlenen çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte ilçe belediye başkanları, “Sürdürülebilirlik Taahhüdüne” imza attı. Soyer, “Refahın herkes için adil bir şekilde büyüdüğü geleceğin şehirlerini oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2019’da kurulan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağının (SKGA) organize ettiği “İlçe Sürdürülebilirlik Ofisleri Çalıştayı” başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde iki gün sürecek çalıştayın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı.

Çalıştayda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, İzmir SGKA Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ve ilçe belediye başkanları, sürdürülebilirlik ofisi temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, UNDP, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ağı (UCLG-MEWA), İZKA gibi sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışan kurumlar ile Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) gibi kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Programda ayrıca “Sürdürülebilirlik Taahhüdü” imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere ilçe belediye başkanları da kent yönetimlerinde sürdürülebilirlik kriterlerine uyacaklarını taahhüt etti.

“Doğayla uyumlu bir şehir inşa etmeye kararlıyız”

Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, savaşlar, terör, açlık ve iklim krizinin etkilerine değindi.

Doğayla uyumlu bir şehir inşa etmeye kararlı olduklarını söyleyen Başkan Soyer, 2020-2024 stratejik planında tüm bu yaşanan krizleri göz önünde bulunduran bir yaklaşım ortaya koyduklarını iletti.

Soyer, “Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin yanında, İzmir’in mevcut durumu ve koşullarına uygun 10 hedefe daha stratejimizde yer vererek kısa vadeli çözümlerle birlikte yapısal değişimleri de odağımıza aldık. Amacımız; İzmir’i gezegenimizdeki yaşam ağının ayrılmaz bir parçası olarak hareket eden bir şehir haline getirmek. Kır ve kent alanları arasında güçlü mekansal, toplumsal ve ekonomik ilişkiler kurmak. Böylelikle geçmişimiz ve geleceğimiz arasındaki adaleti güvence altına almak” dedi.

“İzmir deklarasyonu dünyaya ilham verdi”

İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihi mirası, kadim kırsal kültürü ve Akdeniz şehirlerinin binlerce yıllık etkileşiminin yaşanan bu krizlerin çözümünde anahtar bir kelime olan uyumu ortaya çıkardığını ifade eden Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl İzmir’de ev sahipliği yaptığımız Dünya Belediyeler Birliğinin kültür zirvesinde işte bu anahtar kelimeyi temel alan bir sonuç bildirgesi yayımlandı. İzmir Deklarasyonu, İzmir’den dünyaya ilham olacak yeni bir kavram ortaya koydu; Döngüsel kültür. Doğayla, birbirimizle, geçmişimizle ve gelecekle uyumu temel alan döngüsel kültür kavramı gün geçtikçe daha çok taşları yerlerine oturtuyor. Dünyada ilk defa İzmir’de uyguladığımız Cittaslow Metropol kavramı özünü döngüsel kültürden alıyor ve şehirlerimizi yeniden içinde dinlenebileceğimiz bir yuvaya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yepyeni yaklaşımla refahın herkes için adil bir şekilde büyüdüğü geleceğin şehirlerini oluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Yapılanları anlattı

Stratejik plan doğrultusunda yaptıkları çalışmaları da aktaran Soyer, “ İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağını kurduk ve 25 ilçe belediyemizdeki Sürdürülebilirlik Ofisleri aracılığı ile bu hedeflerin yerelleştirilmesi çalışmalarımıza güç verdik. İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı tarafından, Türkiye’de büyükşehir ölçeğinde bir ilk olan Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları hazırlandı. Şehrin gerçekliğini açık bir şekilde yansıtan bu raporlar, kentler arası iletişimin ve uyumun güçlenmesi yolunda çok önemli bir fırsat oluşturdu. Böylelikle bugün bizleri buluşturan bu çalıştayın koşulları oluştu. Buluşmamızın amacı; sürdürülebilir gelişme hedeflerinin yerelleştirilmesi için çalışan tüm paydaşlar arasındaki uyumu büyütmek. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi-Arlem Genel Kurulu’na İzmir’de ev sahipliği yaptık. Burada Akdeniz şehirlerinden başlamak üzere bir Döngüsel Kültür Kentleri İttifakı kurmak için uluslararası kamuoyuna bir çağrıda bulunduk. Çağrımız, Arlem ve ICLEI aracılığıyla COP 27 İklim Zirvesi’nde de tartışıldı, konuşuldu. Dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olan İzmir, Akdeniz’in ve dünyanın diğer kentleriyle birlikte bu konudaki mücadelesini büyütecek. Bu mücadelemizi besleyen, yerelden bize güç veren şey ise İzmir’de hep birlikte başlattığımız ve her geçen gün çok sayıda paydaşımızın desteğiyle büyüyen Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı. Bu çok değerli adımların atılmasına destek veren tüm belediye başkanlarımıza, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağının diğer tüm paydaşlarına, İlçe Sürdürülebilirlik Ofislerinin değerli çalışanlarına ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkalığımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu süreç dünyayla entegre olmanıza imkan verecek”

İlçe belediye başkanlarına da seslenen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu süreç sadece kendinizi sınamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda dünyayla entegre olmanıza imkan verecek ve dünyayla çok daha yakın temaslar kurmanıza fırsat verecek bir zemin oluşturacak. Hem kendi yaptığınız çalışmaları dünya ölçeğinde farklı bir perspektiften görme imkanı bulacaksınız hem yaptığınız çalışmaların ölçülebilirliği ve görünürlüğü çok daha fazla artmış olacak. Kabuğu içinde yaşayan kentler olmaktan çıkıp dünyayla çok daha entegre olmuş ve birlikte aynı hedef için mücadele eden bir dayanışma zemini oluşturmuş olacağız. Bu iki günlük çalıştayın tüm katılımcılara ilham vermesini, tüm katılımcılar için zihin açıcı olmasını diliyorum.”

“Tunç Başkanımız olmasaydı bugünlere ulaşmak hiç de kolay olmayabilirdi”

Sürdürülebilirliğin küresel gündemin en üst sıralarında yer alan başlıklarından birisi olduğunu aktaran İzmir SGKA Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren taşıdığı vizyonun kendilerine yol gösterdiğini ifade etti. Al, “Tunç Başkanımız olmasaydı bugünlere ulaşmak hiç de kolay olmayabilirdi. Başkanımızın o günlerden inandığı ‘dünya değişirken sessiz kalamayız’ dediği anlamlı süreç bizi bu noktalara getirdi” dedi.

“İzmir’de olmak her zaman memnuniyet verici bir şey”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Bizler için İzmir’de olmak her zaman memnuniyet verici bir şey. Sürdürülebilirliğin yerelleşmesinde her zaman öncü olan bir kent bizim açımızdan. Tunç Bey’i her dinlediğimde sürdürülebilirliğin nasıl yerelleşeceğine dair oldukça yararlı fikirler öğreniyorum. Bu süreçte ilçe belediyelerinden Büyükşehir Belediyesine kadar hep birlikte ortak çalışma ürünü olarak bir kılavuzu ortaya çıkarmış olduk. Sürdürülebilir kalkınmayla sağlıklı bir gezegen, mutlu insanlar, müreffeh toplum oluşturma amacı taşıyoruz” diye konuştu.