İzmir’in Bergama, Aliağa ve Menemen ilçelerindeki ticaret odası başkanları, bölgedeki meslek oda başkanlarının da katılımıyla 6 ilçe adına "Milletvekili Talebi Bildirisi" yayınladı. Yayınlanan bildiride, "Aliağa, Menemen, Bergama, Dikili, Foça ve Kınık ilçelerinin içerisinde bulunduğu Bakırçay ve Gediz bölgesi gerek sanayi ve ticaret, gerek tarım, gerekse de turizm alanında ülkemize büyük katma değer sağlamaktadır. 500 bini aşan nüfusa sahip Bakırçay ve Gediz’de yaklaşık 20 yıldır bölgede ikamet eden herhangi bir kişi vekil olarak seçilmemiştir" denildi.

İzmir’in Aliağa, Menemen, Bergama, Dikili, Foça ve Kınık ilçelerini kapsayan Bakırçay ve Gediz bölgesinde, yerelden bir kişiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) temsil edilmesi çağrısı giderek genişliyor. Son olarak Bergama Ticaret Odasında bir toplantı daha yapıldı. Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfü Kolat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıya; Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk ve 6 ilçeden meslek oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Bölgeden aday gösterilmesi çağrısı yapan katılımcılar, 6 ilçe adına "Milletvekili Talebi Bildirisi" yayınladı.

Seçilebilir sıradan aday gösterilmelerini istiyorlar

Toplantının açış konuşmasını yapan Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, "Bakırçay ve Gediz bölgesine hakim, ilçelerimizi tanıyan, sorunlarımızı bilen ve sorunlarımıza çözüm üretebilecek bir veya daha fazla ismin seçilebilir sıradan aday göstermelerini istiyoruz" dedi.

Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy da, ağır sanayisi, ticareti, tarımı, turizmi, yoğun nüfusuyla 6 ilçeyi kapsayan bölgenin uzun yıllardır milletvekili olmadığını, bunu bir sorun olarak gördüklerini ifade ederek, "Bölgemizi temsil edecek ve yine bölgemizin insanı olan isimlere seçilebilir sıralarda yer verilmesini tüm siyasi partilerimizden talep ediyoruz" diye konuştu.

"Bölgemizde bizi temsil edecek milletvekili istiyoruz"

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, toplantıda, "Bölgemizde bizi temsil edecek milletvekili istiyoruz. Umarım her parti bir temsilciyi aday olarak seçilecek yerden gösterir. Hangi parti bunu yaparsa kendisine teşekkür ederiz. Bölgemizden aday göstermeyen parti bizim gönlümüzü de kırar; çünkü bu bölge, bugüne kadar bu isteğini bu kadar net duyurmadı. Şimdi bu isteğimizi duyuruyoruz ve bunun karşılığını istiyoruz" dedi.

İşte o bildiri

Konuşmaların ardından, Ankara’daki parti genel merkezlerine gönderilmek üzere hazırlanarak ve imza altına alınan "Milletvekili Talebi Bildirisi" Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfü Kolat tarafından okundu.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Aliağa, Menemen, Bergama, Dikili, Foça ve Kınık ilçelerinin içerisinde bulunduğu Bakırçay ve Gediz Bölgesi gerek sanayi ve ticaret, gerek tarım, gerekse de turizm alanında ülkemize büyük katma değer sağlamaktadır. Mevcut sanayi, ticaret, tarım ve turizm potansiyeli ile İzmir’i ve ülkemizin en önemli bölgelerinden olan Bakırçay ve Gediz bölgesinin artan yatırım talepleriyle önümüzdeki süreçte de ağır sanayisi, limanları, serbest bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri ile daha da büyüyeceği öngörüsüyle ülkemiz için çok daha önemli bir konuma geleceği aşikârdır; fakat 500 bini aşan nüfusa sahip Bakırçay ve Gediz’de yaklaşık 20 yıldır bölgede ikamet eden herhangi bir kişi vekil olarak seçilmemiştir. Bölgemizde ikamet eden, yaşadığımız sorunlara hakim, sorunlarımıza çözüm üretebilecek, bölgemizi her tür platformda savunabilecek ve sorgusuz sualsiz kapısını çalabileceğimiz milletvekili aday adaylarının, seçime giren tüm siyasi partilerden, seçilebilecek sıralarda yer verilmesini talep etmekteyiz."

Toplantı ortak kamuoyu açıklamasının imzalanması ve fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.