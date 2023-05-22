İzmir’in “Pisa Kuleleri” olarak anılan Karşıyaka ilçesindeki eğri binalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü denetiminde Karşıyaka Belediyesi kontrolüyle yıkıldı. Bölgedeki vatandaşlar, deprem bölgesinde yer alan ve risk teşkil eden binaların yıkılmasının doğru bir karar olduğunu vurguladı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan eğik binalar, 40 yılın ardından ‘Kentsel Dönüşüm Kanunu’ çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü denetiminde Karşıyaka Belediyesi kontrolüyle yıkıldı. İtalya’nın Pisa şehrindeki meşhur eğik yapı Pisa Kulesi’ne atıfla İzmir’in “Pisa Kuleleri” olarak anılan binaların yıkımının doğru bir karar olduğunu ifade eden vatandaşlar, deprem bölgesinde yaşadıklarını ve dolgu zemine inşa edilen eğik binalardan dolayı sık sık tedirginlik duyduklarını söyledi.

"Yıkılması gerekiyordu"

40 yıldır eğik olan binalar hakkında AFAD’ın 2017 hazırladığı rapor sonrası tahliye kararı alınmıştı. 2020 yılında yıkımına başlanan 11 bina, geçen hafta itibariyle tamamen yıkıldı. Binaların yıkımı, çevredeki vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Bölge sakinlerinden Selvihan Delice, “Buradaki binalar eğri duruyordu. Deprem bölgesinde olduğumuz için risk teşkil ediyordu. Yıkılması doğru bir karar. Eskiden bu binaların altlarında kafeler de vardı. Yıkılması gerekiyordu. Buradan geçerken korkuyorduk” dedi. Mahmut Albayrak isimli vatandaş ise “Binalar yamuktu ve riskliydi. Yıkılması iyi oldu. insanlara zarar vereceğine yıkılması daha mantıklı oldu. eğer kendiliğinden yıkılsaydı insanlara zarar verebilirdi” diye konuştu.