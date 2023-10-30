İzmir’in 30 ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlik gece geç saatlere kadar devam etti, Cumhuriyet coşkusu tüm kenti sardı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl kutlamaları, Balçova’da hafızalardan silinmeyecek bir kalabalıkla kutlandı. Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen “Sevdamız Cumhuriyet” kortejine katılan vatandaşlar, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve meclis üyeleri ile birlikte ellerinde bayraklarıyla kilometrelerce yürüdü. Ata ve Sakarya caddeleri boyunca 190 metre uzunluktaki Türk bayrağı ve Atatürk posterini taşıyan vatandaşlar, bir yandan da marşlar söyledi. Korteji balkonlarından izleyen vatandaşlarda korteji alkış, meşale ve çiçeklerle selamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesine kadar yürüyen vatandaşlar, Özlem Büyükburç ve Emek Uysal’ın verdiği konserde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleri eşliğinde söylenen şarkılarla Cumhuriyet sevdasını doyasıya yaşadı. Balçovalıların bayramını kutlayarak sanatçılarla birlikte 10. Yıl Marşını söyleyen Başkan Fatma Çalkaya, “Bugün 100 yaşında olan Cumhuriyetimizi bize emanet eden Ulu Önder Atatürk’ü ve O’nun emanetini asla bırakmayacağız. Balçova’da nefes alan her vatandaşımız bu duyguyu çocuklarına ve torunlarına daha da büyülterek aktaracak. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar ilelebet payidar kalacak” dedi.

Selçuk’ta coşku tavan yaptı

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında Selçuklular, fener alayı için saat 19.23’te Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu eşliğinde düzenlenen fener alayında, her yaştan Selçuklu ellerinde bayraklar ve meşalelerle kent sokaklarında yürüdü. 100. yıl coşkusunu marşlarla kent sokaklarına taşıyan fener alayı, pazar yerinde son buldu. Burada sahneye çıkan çocuklar “Andımız”ı okudu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyetin 100. yılına özel yaptığı konuşmada, 100. yılı her şeye rağmen umutla ve kararlılıkla kutladıklarını belirterek, “Bugün; ne istediğimizi biliyorsak, yılmıyorsak, korkmuyorsak bunu bir çift mavi gözün öngörüsüne borçluyuz. Atamızın gençliğe hitabesini kendisine şiar edinenler olarak birinci vazifemizin ‘Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olduğunu’ bilenleriz biz. Her şeye rağmen Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin bu ülkeden vazgeçmemesi için, çiftçilerimizin toprağı, işçilerimizin emeği, kadınlarımızın özgürlüğü için Cumhuriyetimize sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in ardından Suavi, sevilen birçok şarkı ve türküyü Selçuklular ile birlikte seslendirdi. Şarkılarını söylerken vatandaşlar ile de sohbet eden Suavi, barış vurgusu yaptı.

Seferihisar’da renkli görüntüler

Seferihisar’da, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde İzzet Gül Stadyumu’nda resmi tören gerçekleşti. Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürlerinin katıldığı resmi törene, Seferihisarlılar da büyük ilgi gösterdi. Törende resmi geçidin yanı sıra; çeşitli gösteriler, yürüyüş ve zeybek gösterisi yapıldı. Kutlamalar, Sığacık’ta devam etti. Sığacık Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünde gerçekleşen kutlama töreninde şiirler okundu, kadınlar zeybek gösterisi yaptı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, buradaki konuşmasında, “Cumhuriyet; bizim için yalnızca bir yönetim biçimi değildir. Bizim için Cumhuriyet, bir varoluş meselesidir. Tam 100 yıldır, Atatürk sayesinde, Cumhuriyet sayesinde var oluyoruz. Binlerce yıl var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gün boyu süren kutlamalarda coşku denize de taşındı. Türk bayrakları ile donatılan onlarca tekne ile gerçekleştirilen Cumhuriyet turunda renkli görüntüler yaşandı. Tekne turunun ardından Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Bayraklı’da 10 bin kişilik kortej

Bayraklı Belediyesi tarafından, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Özkanlar Migros önünden başladı. 10 binin üzerinde vatandaş, ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüdü. Belediye Başkanı Serdar Sandal, korteje eşi Aylin Sandal ve oğlu Yağız Sandal ile birlikte katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve muhtarlar da kortejde yer aldı. Yürüyüş boyunca bando eşliğinde marşlar çalındı. Vatandaşlar, balkonlarından bayraklar sallayarak coşkuya ortak oldu.

Sakarya Caddesi ile Alija İzetbegoviç caddelerinin kesim noktasına gelindiğinde ise coşku ikiye katlandı. 100’üncü yıl anısına hazırlanan dev Atatürk anıtı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Binlerce vatandaşın şahit olduğu açılış töreninde; havai fişek gösterileri, ışık oyunları ve DJ performansı sergilendi. Başkan Sandal, açılış kurdelesini gaziler ile birlikte kesti. Atatürk anıtı, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. Yüzlerce vatandaş, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Atamıza bir sözümüz var; Bayraklı olarak aklımızdakini, yüreğimizdekini yansıtmak için bu anıtı diktik. Cumhuriyet’in 100. yılında Bayraklı’nın tavrının, duruşunun ne olduğunu dünya alem bilsin diye bu anıtı diktik. Ve Atam, yoktan var ettiğin bu ülkede, kurduğun bu Cumhuriyeti savunmakla ilgili üzerimize ne düşünüyorsa sonuna kadar yerine getireceğiz. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili, bayrağıyla ilgili, Mustafa Kemal ile ilgili bir adım geri atan namerttir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Sirius Quartet’ten Cumhuriyet konseri

Öte yandan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Cumhuriyet’in yüzüncü yılı kutlamalarına Sirius Quartet konseri ile devam etti. Klasik müzik topluluğu Sirius Quartet’in, İzmir Ekonomi Üniversitesinin kampüsünde düzenlediği konserde; çalınan marşlar, türküler ve tangolarla coşku tavan yaptı. Konser, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya devam edeceklerini söyleyerek, "Cumhuriyet’in yetiştirdiği çok değerli bestecilerin eserlerini, konserde konuklarımıza sunduk. Sirius Quartet, bu keyifli, farklı ve özel gecede bizleri yalnız bırakmadı. Unutulmayan eserleri bir kez daha paylaştı. Bizlere bu muhteşem günü yaşatan Sirius Ouartet’e çok teşekkür ediyoruz. Sanat etkinliklerimizle Cumhuriyet coşkusunu kampüsümüzde yaşamaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını bir kez daha kutluyor; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" şeklinde aktardı.