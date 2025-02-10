Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'deHarmandalı Katı Atık Tesisi’nin atık suyunu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi’ne deşarj eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin 844 TL ceza uyguladı.ANKARA (İGFA) - İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde rögar taşması ve kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede Harmandalı Katı Atık Tesisi’den sızan atık suyun taşkına neden olduğu tespit edildi.

Bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yağmur suyu kanalıyla atık suyu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi’ne deşarj ettiği belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin 844 TL ceza uyguladı.

İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunuldu.

???? Çiğli’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir katı atık depolama tesisindeki atık suların, İzmir Körfezi’ni besleyen Harmandalı Deresi’ne deşarj edildiği bakanlık denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir.???? Yoğun kokuya da neden olan atık suların dereye deşarjından dolayı… pic.twitter.com/1eRNxkauTZ— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) February 10, 2025

KÖRFEZ'E DÖKÜLEN DERE

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yoğun kokuya da neden olan atık suların dereye deşarjından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 671 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı belirtilirken, denetimlerin ve doğayı koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.