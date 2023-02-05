Üniversite öğrenimi için Güney Kore’ye giden İzmirli genç kız, orada tanıştığı Güney Koreli genç ile İzmir’in Kınık ilçesinde dünyaevine girdi.

Üniversite öğrenimi için Güney Kore’ye giden İzmirli genç kız, orada tanıştığı Güney Koreli genç ile İzmir’in Kınık ilçesinde dünyaevine girdi.

Üniversite okumak için İzmir’in Kınık ilçesinden Güney Kore’ye Kore Dili ve Edebiyatı okumak için giden Gizem Çetinyılmaz, orada tanıştığı Wanju Choi ile evlenme kararı aldı. Türkiye’de Türk geleneklerine göre yapılan düğünde damat yerel oyun havalarıyla oynarken, düğün renkli görüntülere sahne oldu. Eşine ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Koreli damat Wanju, hayatının en mutlu anını yaşadığını söyledi. Ülkesinde dijital tasarımcılık yapan Wanju, Gizem’le Güney Kore’ye yerleşeceklerini söyledi.

Türkiye’yi ve Kınık’ı çok sevdiğini söyleyen Koreli damat, "İyi ki buradayım" dedi.