İzmir’de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bornova’nın Beşyol Mahallesi kar yağışının ardından beyaza bürünürken gençler kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İzmir’de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bornova’nın Beşyol Mahallesi kar yağışının ardından beyaza bürünürken gençler kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İzmir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bazı noktaları beyaza bürürken Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi’nde kartpostallık manzaralar oluştu. İzmir’de yaşayan gençler ise kartopu oynamak için buraya gelerek karın keyfini çıkardı.

Tire’de bazı noktalarda da etkili oldu

Öte yandan kar yağışı Tire ilçesinde de bazı noktalarda etkili oldu. Kar yağışının yoğun olduğu yerler beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kartopu oynayarak keyfini çıkardılar

Kar yağışının ardından kar tutan noktalarda ise gençler kartopu oynayarak eğlendi. Süleyman Bahşi, "Buraya ilk kez kar yağdı bu sene. Arkadaşlarla birlikte kartopu oynuyoruz; birazdan da köyün içine gireceğiz, arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Güzel bir gün. Kar yağdığı için buraya geldim. Umarım daha fazla yağar" diye konuştu. Kartopu oynayan gençlerden Emre İnceman ise, "Kar yağışından dolayı mutluyum. İzmir’de sık sık göremediğimiz şeyler bunlar. O yüzden tadını çıkarmaya geldik. Arkadaşım buralı olduğu için ben de buraya gezmeye geldim. İlk defa görüyorum neredeyse kar. Çok mutluyum. İnşallah daha çok kar görürsek kardan adam yapmayı da tecrübe ederiz" dedi.