İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin turizmini geliştirmek için yürüttüğü çalışmalar ödül getirdi. Sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla oluşturulan Urla Bağ Yolu, 2024 Green Destinations Top 100 Good Practice Story (En İyi 100 Sürdürülebilir Destinasyon Hikâyesi) listesine seçildi. “En İyi 100 Hikâye Ödülü” sertifikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’a verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Urla Belediyesi ve Urla Bağ Yolu Derneği ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği başvuru ile Urla Bağ Yolu; Green Destinations Top 100 Good Practice (En İyi 100 Sürdürülebilir Destinasyon Hikâyesi) listesine alındı. Urla’nın eşsiz şarap kültürünü sergilemek ve bölgeyi küresel şarap haritasında önemli bir konuma taşımak adına yapılan çalışmalar, kente ödül kazandırdı. Dünyadaki destinasyonların iyi uygulamalarını sergilemek ve ülkelere ilham vermek için düzenlenen yarışmada, ilk 100 hikaye arasına girmeyi başaran İzmir’in bir sonraki hedefi ise Foça, Urla ve Selçuk ilçelerinin sürdürülebilir turizm sertifikası almasını sağlamak.

Sertifikayı Başkan Vekili Yıldır aldı

Green Destinations Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Iyad Kayali, beraberindeki heyet ile “En İyi 100 Hikaye Ödülü” sertifikasını vermek için İzmir’e geldi. Heyet, sertifikayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’a takdim etti.

Sürdürülebilir turizm çalışmaları

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne (GSTC) üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konsey tarafından verilen “Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası” almak için de çalışmalara devam ediyor. 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin (GSTC) akreditasyon kuruluşu olan Green Destinations ile başlatılan çalışmalarda, Selçuk, Urla ve Foça’da sertifikasyon çalışmaları paydaşlarla birlikte yürütülüyor.

Urla Bağ Yolu

Urla Bağ Yolu, 2013 yılında bölgede sayıları artan şarap üreticilerini desteklemek amacıyla yedi yerel kuruluş tarafından kuruldu. Bağ Yolu, Urla’nın tarihi şarap kültürünü canlandırmayı, şarap üreticileri arasında iş birliğini artırmayı ve sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu rota, kültürel mirası koruyarak ve çevre dostu uygulamaları öne çıkararak sürdürülebilir turizm için bir model haline geldi. Urla Bağ Yolu turizm sezonunu uzattı, uluslararası tanınırlık kazandı ve bölgesel ekonomik büyümeye katkı sağladı.