İzmir Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Festivali (TECH İZMİR), İzmir Valiliği himayesinde ve Kalkınma Ajansı (İZKA) ev sahipliğinde İzmir Arena’da düzenlendi. İzmir’i teknolojinin başkenti yapma hedefini tekrarlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yüksek hızda veri iletişimini sağlayan 5G teknolojisinin festivalde ilk kez deneyimleneceğini ve 5G teknolojisinin ilk kez pilot il olarak İzmir’de uygulanabileceğini müjdeledi.

İzmir Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Festivali (TECH İZMİR), İzmir Valiliği himayesinde ve Kalkınma Ajansı (İZKA) ev sahipliğinde İzmir Arena’da düzenlendi. İzmir’i teknolojinin başkenti yapma hedefini tekrarlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yüksek hızda veri iletişimini sağlayan 5G teknolojisinin festivalde ilk kez deneyimleneceğini ve 5G teknolojisinin ilk kez pilot il olarak İzmir’de uygulanabileceğini müjdeledi.

İki gün sürecek olan TECH İZMİR, İzmir Arena’da düzenlenen etkinlikle başladı. İzmir Valiliği himayesinde ve İZKA ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, teknoloji meraklıları ve yenilikçi alanlarda fırsat arayan katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Köşger, “Valiliğimiz himayesinde, güzel İzmir’imiz bugün yine ilkleri ve yenilikleri bir arada yaşayacak. Türkiye’deki ilk büyük ödüllü e-spor müsabakası bugün burada yapılacak. İlimizin teknoloji yatırımlarının ilk somut adımını da hep beraber atacağız. Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisinin, festivalimizde ilk kez deneyimlenmesine fırsat verdiği için hem Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanımıza hem de Turkcell’e teşekkürlerimi sunuyorum. 5G teknolojisinin pilot olarak İzmir’de uygulanması sözü daha önce verilmişti. 5G’yi inşallah ilk defa İzmir’de uygularız” diye ifade etti.

“İzmir’in de teknoloji başkenti olmasını istiyoruz”

Bu etkinliğin yakın gelecekte İzmir’de atılacak girişimcilik adımlarının da beraberinde getirdiğini söyleyen Köşger, “Ankara siyasi, İstanbul ekonomi, İzmir’in de teknoloji başkenti olmasını istiyoruz. Buna altyapı hazırlayacağız. İzmir’i inşallah Türkiye’nin ve bölgemizin teknoloji başkenti yapacağız. Alanında uzman, konusunu en iyi bilen gençlerimizle birçok etkinlik gerçekleştirilecek. İki gün boyunca sürecek 50 bin TL ödüllü yarışmayı merakla bekliyoruz. Ayrıca İzmir’in arka planını yansıtan bir oyun yarışması gerçekleştirecek. Biz umudumuzu gençlere bağladık. Onları kendi çağlarına göre yetiştirmek de boynumuzun borcu. Bu noktada elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Teknolojide yaşadığı değişim ve dönüşümle hayatımıza yön veriyor”

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, teknolojide yaşanan değişim ve dönüşümün hayata yön verdiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu teknolojinin gerisinde kalmamak için sürekli peşinde koşmak lazım. Teknoloji konuların konuşulması benim için mutluluk verici. Oyunlar üzerinde de çok fazla değişimler yaşlandı. Pandemi eksisiyle dijital oyun sektörü 2021 yılında küresel oyun pazarında 175,8 milyar dolara ulaştı. Bunun 79 milyar dolarını mobil oyunlar, 49,2 milyar dolarını konsol oyunları, 33,3 milyar dolarını indirilebilir bilgisayar oyunları ve kalanını tablet ve tarayıcı bilgisayar oyunları oluşturuyor. Türkiye’de oyun sektörü, 2021 yılında büyümeye devam etti. Ülkemizde dijital oyunlarda elde edilen gelir, 880 milyon dolardan 1,2 milyar dolara yükseldi. Bunun 600 milyon doları mobil oyunlardan elde edildi. Bir önceki yıla göre oyun sektörüne yapılan yatırımlar 20 kat artarak 13,1 milyon dolardan 266 milyon dolara yükseldi. Türk oyun sektörü, 2021 yılında en çok yatırım alan sektör oldu. Bu kadar büyüme gösteren sektör konusunda biz de çalışmalarımızı yapacağız. Ancak bu alanda çalışacak çok sayıda genç insana ihtiyacımız var.”

“Yeni nesil teknolojilere çok ciddi yatırım yapıyoruz”

Etkinliğe katılım gösteren Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar ise “Turkcell olarak yeni nesil teknolojilere çok ciddi yatırım yapıyoruz. İşler ve iş yapış şekilleri değişiyor. Yeni iş alanları oluşuyor. Bu dünyaya adapte olmamız çok önemli. Özellikle oyun teknolojileri bizim için çok kritik. Turkcell de oyun teknolojilerine yatırım yapıyor. Game Plus markasıyla dünyada çok popüler olan oyunları, İzmirli teknolojiseverlerin, gençlerin karşısına çıkarıyoruz. Türkiye’de son senelerde oyun teknolojilerine ciddi yatırımlar oldu. 2022’nin ilk çeyreğinde 9 Türk firması, oyun teknolojilerinde yatırım aldı. Oyun teknolojileri alanında Türkiye’de çok ciddi potansiyel var. Bu potansiyelin İzmirli teknolojiseverler ve gençlerle buluşması çok önemli” dedi.

“Teknolojinin içinde doğan gençlerin tüketici değil, üretici olmasını istiyoruz”

İzmir’in teknoloji başkenti olması için ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade eden İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz da, “Bizim zamanımızda internete girmek için internet kafelere gidiyorduk. Geçen süre zarfında çok hızlı bir şekilde teknolojide çok ciddi ilerlememler yaşandı. Muazzam bir değişim yaşanıyor. Bazı meslekler bitiyor, yeni meslekler hayata geçiyor. Bunun için de bu tarz etkinliklerin daha fazla yapılması gerekiyor. İki gün boyunca etkinliklerimizde alanında uzman kişiler yer alacak. Teknolojinin bir tarafında tüketici bir tarafında üretici olması lazım. Teknolojinin içinde doğan gençlerin tüketici değil, üretici olmasını istiyoruz. Bu festival de buna yardımcı olacak” sözlerine yer verdi.

Festivale katılan teknolojiseverler, etkinlik için kurulan alanlarda yeni teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı buldu.