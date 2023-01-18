Aydın’ın Germencik ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, İzmir’den Aydın’a yapılacak olan sevkiyata “Dur” dedi. Yapılan operasyonla yakalanan zehir tacirleri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Germencik ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, İzmir’den Aydın’a yapılacak olan sevkiyata “Dur” dedi. Yapılan operasyonla yakalanan zehir tacirleri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu girmesine izin vermiyor. Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, edinilen bilgiye göre İzmir’den Aydın’ın Germencik ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı bilgisine ulaştı. Germencik Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde uzun süredir yürütülen soruşturma çerçevesinde narkotik ekipleri, dün akşam saatlerinde 48 YP 865 plakalı otomobil içerisinde Germencik’in Ortaklar Mahallesi’ne yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan Murat A., Mahsun A. ve Feriz K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 17 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 19 adet dolu tabanca fişeği ele geçirildi.

Aynı operasyon dahilinde daha öncede Murat A. isimli şahıstan bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Germencik Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat A. ve Feriz K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Mahsun A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.