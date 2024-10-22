Öğrencilerine yeni kariyer fırsatları oluşturmak amacıyla dünyadaki sayılı üniversitelerin yer aldığı IBSEN yaz okulu programına üye olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, 3 öğrencisine Hollanda deneyimi yaşattı. Öğrenciler Kerem Kavruk, Nihan Karaküçük ve Ali Erdoğan Olguner, Hollanda’nın Den Haag şehrinde bulunan Lahey Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde iki hafta süreyle eğitim aldı. İş dünyasındaki en yeni teknikleri öğrenen, yaklaşık 15 ülkeden çok sayıda öğrenci ve öğretim görevlisiyle tanışan, uluslararası alanda çevre edinen gençler, unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yeni kültürlerle buluşmanın ve arkadaşlıklar edinmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, yabancı dillerini de daha üst seviyeye taşıdı.

Yaz okulunda eğitim alan İEÜ İşletme Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Nihan Karaküçük, ilk kez tek başına yurt dışına çıktığını belirterek, kendini daha özgüvenli ve açık fikirli hissettiğini söyledi. Karaküçük, “Hollanda’da aldığım eğitimin, hem ileride meslek hayatıma büyük katkı sağlayacağını hem de bakış açımı geliştirdiğini düşünüyorum. Her gün grup çalışması yaparak sunum hazırladığımız bu iki haftalık süreç, gerçekten zorlu ama harika bir deneyimdi. İlk günlerde biraz zorlansam da alıştıktan sonra ‘İyi ki buradayım’ dedim” ifadelerini kullandı.

Yaz okulunun özellikle kültürler arası etkileşim ve uluslararası iş dünyasının tecrübelerini edinmeleri anlamında kendilerine büyük katkı sağladığını söyleyen 3’üncü sınıf Ekonomi bölümü öğrencisi Kerem Kavruk ise, “İki hafta süren programın içeriğini, iş hayatında ve sektörde kullanılan yeni teknikler oluşturdu. Yaz okulundaki hocaların tamamı, okulda çalışan akademisyenler değildi. Bazıları özel şirketlerde görev yapan tecrübeli iş insanlarıydı. Bu kişiler, yeni teknikleri iş hayatlarında nasıl kullandıklarını anlattı. Hatta bu teknikleri bize de öğrettiler ve denettiler. Yaz okulu, bize kültürel anlamda da çok güzel şeyler kattı. Orada Koreli de vardı, Çekyalı ve Fransız da. Yaz okulu sayesinde hem kültür alışverişi yaptık hem de farklı ülkelerden tecrübeli birçok iş insanının deneyimlerinden faydalanmış olduk” dedi.

"En iyi teknikleri gördük"

4’üncü sınıf İşletme bölümü öğrencisi Ali Erdoğan Olguner, Hollanda programının yabancı dili ilerletmek açısından kendisine çok şey kattığını söyleyerek, “Yaz okulu sayesinde İngilizcemi daha da ilerlettim. Ayrıca birçok farklı kültür tanıdık. Yaz okulunda her biri farklı sektörlerden, uluslararası tecrübeye sahip konuşmacıların deneyimlerini dinlemek, bizim açımızdan faydalı oldu. Yeni bir şey öğrendiğimizde, sonraki derste hemen bunun bir uygulaması oluyordu. Grup çalışması yapıyorduk ve öğrendiklerimizi pratiğe dökme şansı buluyorduk. Bizlere, farklı teknikleri hemen deneyip uygulama fırsatı verildi. Ayrıca, bize farklı bölgeler verdiler. Atandığımız semtlerin yerel halklarıyla, bölgenin sorunlarıyla ilgili röportajlar yaptık ve proje kapsamında onlara da çözümler üretmeye çalıştık. Diğer yandan şehir de çok güzeldi. Okul bir günü geziye ayırıp bize Amsterdam’ı gezdirdi. Bizim açımızdan oldukça keyifliydi” diye konuştu.

"Uluslararası alanda etkiliyiz"

İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı de Almanya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Kanada, ABD, Finlandiya, Hollanda, Fransa ve İtalya gibi birçok ülkeden üniversitenin IBSEN adlı yaz okulu ağına üye olduğuna dikkat çekerek, “Fakülte olarak uluslararası alandaki iş birliklerini çok önemsiyor, öğrencilerimize sunduğumuz fırsatları geliştirmek için çalışıyoruz. Sadece nitelikli eğitim vermekle yetinmiyor, öğrencilerimizin uluslararası alana açılmasını sağlayacak adımlar atıyoruz. Öğrencilerimzie çok güveniyor, onların dünyanın her noktasında başarılı olacağına inanıyoruz. IBSEN’de yer almak da uluslararası alanda attığımız adımlara yönelik çok güzel bir örnek. Öğrencilerimiz, Hollanda’ya giderek iki haftalık oldukça yararlı ve başarılı bir süreç geçirdi. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.