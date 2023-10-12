Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ile Eğitim ve Ticaret Müsteşarı Stephanie Garcia H. de Elbay, İzmir Ekonomi Üniversitesini (İEÜ) ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, öğrenci değişimleri başta olmak üzere eğitimdeki iş birliğinin geliştirilmesi hedefiyle yeni adımlar atılması kararlaştırıldı.

Tam 188 üniversiteyle uluslararası anlaşma gerçekleştirerek öğrencilerine yurt dışına açılma fırsatı sunan İzmir Ekonomi Üniversitesi, Amerika kıtasındaki etkisini artırmak için harekete geçti.

Son dönemde; Meksika, Kolombiya, Kosta Rika gibi ülkelerin sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtan etkinliklere ev sahipliği yapan, şu anda Amerika kıtasından 4 öğrencisi bulunan İEÜ, Guatemala’dan üst düzey iki ismi kampüsünde konuk etti.

Guatemala Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ve Müsteşar Stephanie Garcia H. de Elbay, İEÜ’nün kampüsünü gezdi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yemeklerin tadına baktı ve gençlerle sohbet etti. Görüşmelerde, Guatemala’daki üniversitelerle yapılabilecek iş birlikleri ve kültürel etkinlikler konusunda değerlendirmede bulunuldu.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Barrios ve Müsteşar Elbay’a teşekkür etti. Farklı kıtalardan, kültürlerden üniversitelerle iş birliği geliştirmeyi çok önemsediklerini söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, “Bizim için başarının en önemli kriterlerinden biri ‘küresel kariyer’. Gençlerimize sadece nitelikli eğitim vermekle kalamayız. Öğrencilerimizin yurt dışına açılması, çevrelerini geliştirmesi, deneyim kazanması adına yeni fırsatlar sunmalıyız. Bunu yapmanın en güzel yollarından biri de yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği geliştirmek. Amerika kıtasında, dünyaca ünlü çok sayıda üniversite var. Guatemala’da veya bölge ülkelerinde bulunan üniversitelerle etkileşimi artırabiliriz. Ziyarette, özellikle öğrenci değişimi noktasında neler yapabileceğimiz üzerine değerlendirmede bulunduk. Orta Amerika’dan, Guatemala’dan öğrencileri kampüsümüzde görmekten mutlu oluruz. Öğrencilerimizin de o bölgeye gitmesini isteriz. Bu konuda girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Prof. Dr. Abacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son dönemde üniversitemizde, Amerika kıtasındaki diğer ülkelerin kültürel özelliklerini yansıtan etkinlikler düzenledik. Örneğin; Meksikalı ressamlar Frida Kahlo ve Diego Rivera’nın günlüklerini konu alan ‘Hayat Kronikleri’ adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptık. Yine Meksika’nın dünyaca ünlü ‘Los Olvidados’ adlı filminin gösterimi kampüsümüzde gerçekleştirildi. İzmir’de düzenlenen 1. Kahve Festivaline onur konuğu olarak katılan Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas’a, program boyunca Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Temsilcimiz Mehmet Şenbağcı ve 3 öğrencimiz eşlik etti. Bu tarz etkinlikleri Guatemala ile de gerçekleştirebiliriz. Görüşmede bunları da ele aldık. Üniversite olarak Amerika kıtasındaki tüm üniversitelerle iş birliğine açık olduğumuzu ilettik.”