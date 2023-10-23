Uluslararası alanda eğitim gören öğrencilerin engellilik, ırksal ve kültürel farklılık gibi konularda yaşayabileceği sorunların önüne geçmek amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) koordinatörlüğünde başlayan ‘JoinMe’ projesi tamamlandı. Avrupa Birliği’nin 224 bin Euro hibe sağladığı, 5 yabancı ülkeden akademisyenin desteklediği proje çerçevesinde, dünyadaki tüm öğretim üyelerinin ve kurumların ücretsiz yararlanabileceği dijital bir ‘eğitim modülü’ oluşturuldu.

İEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk ile Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Yürekli’nin yürütücülüğünde gerçekleşen proje, 3 yılda bitirildi. Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Yunanistan, İngiltere, Polonya ve Almanya’dan öğretim üyelerinin yer aldığı projede; temel başlık olarak etnik, kültürel ve ırksal farklılık, cinsiyet, engellilik üzerine odaklanıldı.

Çok önemli bir kaynak

Her konu başlığı için ayrı eğitim içerikleri hazırlandı. Bu eğitimler, internet sitesi aracılığıyla dünyadaki tüm öğretim üyelerinin ve eğitim kurumlarının görebileceği şekilde ücretsiz paylaşıldı. Eğitimde uluslararası eşitliği sağlamak adına yapılan çalışmalara büyük katkı sağlayan proje sayesinde, çok önemli bir kaynak dünya geneline sunulmuş oldu. Projenin tamamlanmasının ardından paydaş ülkelerden temsilcilerin de katılımıyla İEÜ’nün ev sahipliğinde uluslararası bir konferans gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişinin yer aldığı toplantıda, projenin çıktıları görüşülerek değerlendirmeler yapıldı.

“Üniversite eğitiminde artık sınırlar kalktı”

İEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, eğitimin kapsayıcı ve eşitlik ilkesi içinde verilmesi inancıyla hareket ettiklerini belirterek, “Üniversite eğitiminde artık sınırlar kalktı. Dünya genelinde milyonlarca öğrenci, üniversite okumak için yabancı ülkeleri seçiyor. Bazı öğrenciler, gittikleri ülkelerde cinsiyet, ırk, kültürel farklılık nedeniyle zorluk yaşayabiliyor. Biz de bunun için özellikle öğretim üyelerine ve kurumlara rehber olacak bir eğitim içeriği hazırlamak istedik. Örneğin; bir öğretim üyesinin herhangi bir ayrımcılığa tanık olması durumunda nasıl davranması gerektiğini, bu alanda neler yapabileceğini anlatmak istedik. Hazırladığımız eğitim modülü ve Kapsayıcı Eğitim adlı kitabımızda da bunları detaylıca anlattık” dedi.

“Eğitim kurumları için hazırlanan en detaylı çalışmalardan birine imza attık”

İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Yürekli ise kültür farklılığı, engellilik ve cinsiyet gibi birçok etken nedeniyle öğrencilerin başarısız olabildiğini ifade ederek, “Projeye başlarken amacımız, uluslararası alandaki öğretim üyelerini bilinçlendirmek, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağlamaktı. Bir öğrenci kendini rahatsız, güvensiz hissederse, başarı şansı önemli ölçüde azalır. Bu duruma kayıtsız kalmak istemedik ve bu projeyi hayata geçirdik. 3 yıl boyunca çok emek verdik. Paydaş ülkelere giderek toplantılara katıldık, eğitim portalının hazırlanması için dünya genelinde tanınan isimlerle görüştük. Onlardan video ve yazılar aldık. Eğitim modülünde 50’yi aşkın videoya yer verdik. Bu alanda öğretim üyeleri ve eğitim kurumları için hazırlanan en detaylı çalışmalardan birine imza attık” diye konuştu.

Uluslararası alanda eğitim eşitliğini sağlamak için öğrencilere nasıl davranılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinin detaylıca tanımlandığı projede, Inclusive Education (Kapsayıcı Eğitim) adlı bir kitap da hazırlandı.