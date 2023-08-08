Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne birincilikle giren ve bölümünü tam burslu olarak birinci bitiren Mert Yassı, doktora eğitimi için Avustralya’nın en köklü üniversitelerinden Monash Üniversitesi’ne tam burslu olarak kabul edildi. Yassı, "Ülkeme faydalı olmak için bilimsel çalışmaları sürdüreceğim" dedi.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne birincilikle giren ve tam eğitim bursu alan Mert Yassı, 2019 yılında birincilikle mezun oldu. Ardından yine tam burslu olarak Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde yüksek lisans yapan Yassı, doktora eğitimi için dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan ve Avustralya’nın en köklü üniversitelerinden Monash Üniversitesi’ne tam burslu olarak kabul edildi.

Akademik hayatına Avustralya’da devam edecek

Yaşar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Yassı, siber güvenlik açsından şifreleme olarak da bilinen kriptografi alanında bilimsel çalışmalar yürüttü, lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında çok sayıda uluslararası projede burslu olarak yer aldı. Lisans ve yüksek lisans tezlerini Dr. Hüseyin Hışıl’ın danışmanlığında eliptik eğri kriptografisi üzerine yazan Mert Yassı, doktora eğitimi için kuantum sonrası kriptografi alanına yöneldi. Yassı, siber güvenliğin gelişimine büyük yatırım yapan Avustralya’da akademik hayatına devam edecek.

"Gelecek kriptografi ve blockchain teknolojisinde"

Doktora eğitimine Monash Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Fakültesi Yazılım Sistemleri ve Siber Güvenlik Bölümü’nde devam edecek olan Yassı, kuantum sonrası kriptografi ve blockchain uygulamaları üzerine çalışmalar yürütecek. Teknolojinin hızlı gelişimine dikkat çeken Yassı, "Kuantum bilgisayarları yaygınlaşıyor. Kuantum bilgisayarlarını günlük hayatta kullanılabilmesi halinde şifreleme sistemleri hızlı bir şekilde çökecek. Bu durum bankacılık sistemlerinde büyük sorunlar çıkarabilir. Bu nedenle kriptografide geleceğin kuantum sonrası kriptografi ve blockchain teknolojisinde olduğunu düşünüyorum. Siber güvenlik üzerine bu alanda başarıları kanıtlanmış olan hocalarım Doç. Dr. Ron Steinfeld, Dr. Amin Sakzad, Dr. Muhammed Esgin ve Dr. Raymond Zhao danışmanlığında çalışmalar yapacak olmak benim için gurur verici. Monash Üniversitesi’nde doktoramı tamamlayarak alanımda uzmanlaşmayı ve akademik hayatıma bu yönde devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 42. sırada

Monash Üniversitesi, İngiliz merkezli Quacquarellu Symonds (QS) tarafından yayınlanan QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 42. sırada yer alıyor. Araştırma, öğretim metotları, mezun olunduğunda iş bulma oranı ve uluslararası perspektif olmak üzere 4 kritere göre değerlendirme yapılarak oluşturulan ’QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’ akademik çevrelerde kabul gören saygınlık ölçütü olarak değerlendiriliyor.