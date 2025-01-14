İzmir Büyükşehir Belediyesi “kadın dostu kent” yaklaşımıyla kent genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili farkındalık ve eğitim çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliağa Belediyesi’nin talebi doğrultusunda belediye personeline yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddet ve Haklar konulu eğitim programı düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa Belediyesi’nin talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Aliağa Belediyesi personeli için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddet ve Haklar konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda iki oturum şeklinde yapılan program, kadına şiddet odaklı “Salı” ve Sinema Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı “Mavi” isimli kısa filmlerin gösterimiyle başladı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy’un “Cinsiyet Ayrımcılığına Dayalı Şiddet” adlı sunumu yapıldı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nden Hakan Özalkan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi Sinema Atölyesi Eğitmeni Tuğçe Soytürk, eğitim kapsamında izletilen filmler üzerinden söyleşi yaptı. Program, katılımcılardan geri dönüşler alınarak ve değerlendirme bölümü ile sona erdi.

Eğitimler sürüyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek için çalışmalar yürütüyor. Toplumsal cinsiyet eğitimleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği, pozitif ayrımcılık, şiddetsiz iletişim, güvenli ilişkiler, toplumsal cinsiyetle ilgili temel kavramlar, şiddet ve şiddetle mücadele yöntemleri ile ulusal ve uluslararası hukuki mücadele üzerine birçok konuda eğitimler devam ediyor.