İzmir’de bazı programlara katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a, Kurtuluş Savaşı döneminde İzmirli kadınlar tarafından dikilen tarihi öneme sahip Türk Bayrağı hediye edildi. Koç, bayrağın Fenerbahçe Müzesi’nde sergileneceğini söyledi.

İzmir Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak üzere İzmir’e gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a Kurtuluş Savaşı döneminde İzmirli kadınlar tarafından dikilen tarihi öneme sahip Türk Bayrağı hediye edildi.

İzmir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Çalışkan, dernek binasında sergilenen ve Kurtuluş Savaşı yıllarında İzmirli kadınların elleri ile diktiği Türk Bayrağını Ali Koç’a takdim ederken, bayrağı Fenerbahçe Spor Kulübü adına kabul ettiğini ifade eden Koç ise tarihi öneme sahip bayrağı Fenerbahçe Müzesi’ndeki Atatürk’ün balmumundan heykelinin yanında sergileneceğini söyledi.