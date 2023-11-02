İzmir’in Konak ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İzmir’de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları yönünde haklarında bilgi edindikleri şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 3 şüpheli şahsa ait Konak ilçesinde bulunan 3 adreste ve 1 araçta aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 5 tabanca, 5 şarjör ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si serbest kalırken, 1’i tutuklandı.