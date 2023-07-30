İzmir’de öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Kale Mahallesi’nde ve Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Kemalpaşa’daki yangının çıkış sebebi bilinmezken, Güzelbahçe’deki yangına Urla-Çeşme otobanı Zeytinler Kavşağı civarındaki araç yangının sebep olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi ile Kemalpaşa’daki yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatılırken, Güzelbahçe’deki yangının da kısa sürede kontrol altına alınmasının beklendiği öğrenildi.