İzmir’in Menderes ilçesinde başlayan ve Seferihisar‘da çok sayıda evi küle çeviren orman yangınında duygu dolu kareler ortaya çıktı. Evinden çıkamayan tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ve yine evlerinde mahsur kalan bir vatandaş ile kedisi ekipler tarafından kurtarıldı.

Menderes’in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergilemeyi sürdürüyor.

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Öte yandan günün kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ekipler tarafından kurtarıldı. Yine evinde kedisi ile birlikte mahsur kaldığı öğrenilen bir vatandaş da ekipler tarafından kurtarırken sonrasında duygu dolu anlar yaşandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.