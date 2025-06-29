İzmir’in Menderes ilçesinde başlayıp Seferihisar ilçesinde bulunan bazı mahallelere doğru ilerleyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor.

Menderes’in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar’ın Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale başlatıldı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü bir çaba sergilemeyi sürdürüyor. Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

Havanın kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi yakınında alevler hala yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde alevlerin evlere yakın olduğu görüldü.