İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir otel inşaatında meydana gelen kazada ölü sayısının 6’ya yükseldiğini bildirdi. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, sabah saatlerinde vincin kaldırılmasının beklendiği öğrenildi.

İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir otel inşaatında meydana gelen kazada ölü sayısının 6’ya yükseldiğini bildirdi. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, sabah saatlerinde vincin kaldırılmasının beklendiği öğrenildi.

Olay saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel’in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu meydana geldi. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Köşger, meydana gelen kazada 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olarak arandığını bildirmişti.

Ölü sayısı 6’ya yükseldi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova’daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Köşger, sosyal medya hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum" sözlerine yer verdi.

Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Öte yandan, haber alınamayan 2 işçinin cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasının ardından kazanın meydana geldiği yerde AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Kopan vincin sabah saatlerinde kaldırılmasının beklendiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirilmişti.