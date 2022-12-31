İzmir’in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında, yakalanan 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında, yakalanan 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor. Ekipler bu çerçevede; Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese 600 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de yer aldığı baskınlarda, çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler, hassas teraziler, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve tüfekler ele geçirildi. Bu operasyonlar çerçevesinde 40 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 40 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.