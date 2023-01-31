Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sarıgöllüler Derneğinden 45 kişilik grubu Manisa’da ağırladı. Dernek üyelerine Manisa’nın tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi tarafından şehre kazandırılan önemli eserleri tanıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sarıgöllüler Derneğinden 45 kişilik grubu Manisa’da ağırladı. Dernek üyelerine Manisa’nın tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi tarafından şehre kazandırılan önemli eserleri tanıtıldı.

İzmir Sarıgöllüler Derneğinden oluşan 45 kişilik bir grup, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği ile Şehzadeler şehri Manisa’yı gezdi. Gezi programının ilk durağı Şehzadeler Parkı oldu. Şehzade Park görevlilerinden bilgi alan dernek üyeleri, gezinin 2. durağı olan Tıp Tarihi Müzesi’ni de ziyaret etti. Sarıgöllüler Derneği burayı da ilgiyle gezdi. Daha sonra Sultan Cami ve Muradiye Camii’ni inceleyen grup, mitolojik hikayesiyle bilinen Ağlayan Kaya’yı da Tarihçi Mehmet Şahin’den dinledi. Buradan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’na geçen ziyaretçiler, gezi sorumlusu Mehmet Şahin’den Çanakkale Savaşı ve Atatürk’ü dinlediler. Duygusal anların yaşandığı sergi salonunda Sarıgöllüler Derneği üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler. Salondan çok etkilendikleri için gözyaşlarıyla ayrılan ziyaretçiler, şehitler ve gaziler için dua ettikten sonra Yunusemre Belediyesine bağlı Osmanlı Müzesi’ni de gezdi.