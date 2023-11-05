İzmir’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Karabağlar ilçesinde dere taştı. Taşkın sonrası birçok evi su basarken, evleri savaş alanına dönen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için sağanak yağış ikazının ardından kent genelinde aniden bastıran yağmur; sokakları, caddeleri göle çevirdi, sel sularına kapılan birçok araç ise sürüklendi. Sağanağın en çok etkili olduğu ilçelerden birisi olan Karabağlar da ise derenin taşması sonucu sokaklar ve evler adeta savaş alanına döndü.

“Kullanacak hiçbir eşyamız kalmadı”

Karabağlar Mahallesi 5762. Sokak’tan geçen derenin taşması sonucu hemen yakından bulunan müstakil bir ev, adeta sular altında kaldı. Duruma isyan eden ev sahibi Bahtiyar Çambel, “Sağanak yağıştan dolayı dere taşıyor ve bahçe duvarını yıkıyor. Bahçeye dolan su ise daha sonra evi basıyor. Kardeşlerim de panikle kaçmak isterken telefon, para, kimlik ne varsa dereye düşüyor. Evimizdeki eşyalar sular altında kaldı. Kullanacak hiçbir eşyamız kalmadı” dedi.

“Sağanak yağış olduğu zaman bu devamlı yaşanan bir şey”

Aydın’da yaşayan ve Karabağlar Mahallesi 5762. Sokak’ta bulunan kardeşinin evinde bir süredir misafir olarak bulunan ve taşkın sonrası evi su bastığını belirten Hicran Seven, “Evimizi komple su bastı. Bu dereden kaynaklı bir şey. Ne belediye ne de muhtar hiçbir şekilde önlem almıyor. Ev komple su doldu. Suyu evden çıkarana kadar mahvolduk. Maddi, manevi zarardayız. Sağanak yağış olduğu zaman bu devamlı yaşanan bir şey. Öyle bir önlem alınsın ki bir daha evimize, eşyalarımıza zarar gelmesin” diye konuştu.

Öte yandan, itfaiye ekipleri evlerde ve sokaklarda biriken suların tahliyesi için çalışmalarını yürütürken, mahalle sakinleri de hemen her sağanak yağış sonrası yaşanan bu olumsuzluğu bir daha yaşamak istemediklerini söyleyerek yetkililerden yardım istediklerini belirttiler.