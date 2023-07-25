İzmir’in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Kemalpaşa’daki yangın hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İlk yangın saat 14.06 sıralarında Kemalpaşa’ya bağlı Hamzababa Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. 14.20 sıralarında ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Diğer yangın ise Menemen Ayvacık Mahallesi’nde saat 14.18 sıralarında meydana geldi. 14.23’te ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına da orman ekipleri 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediyor.

Kemalpaşa’daki yangın kontrol altına alınırken hava araçlarının tümü Menemen’e yönlendirildi. Menemen’deki alevlere 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale sürüyor.