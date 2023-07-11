İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangın, dün akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Bugün de bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Her iki ilçedeki yangınlar da, dün saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Aliağa’da Çaltılıdere, Menderes’te de Oğlananası mevkiindeki yangınları söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Alevlere toplam 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel müdahale etti. Menderes’teki yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 personel yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralanan personellerden 2’si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 personelin serviste, 1 personelin de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Aliağa’daki yangın ise bir tatil sitesinde 4 eve hasar verirken, evlerden 1’i tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Her iki yangın da akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Soğutma çalışmaları sabah da sürdü

Öte yandan, yangının kontrol altına alınmasının ardından yangının etkilediği alanlarda yürütülen soğutma çalışmaları, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan sürdürüldü. Yangın bölgelerinde hala uçak ve helikopterlerin soğutma çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.