İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında hem dumandan hem de alevlerden etkilenerek yaralanan ve 2 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra şehit olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar’a uğurlandı.

İzmir’in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi’nde 10 Temmuz günü saat 13.45 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı toplam 360 personel müdahale ederken, yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında toplam 12 kişi yaralanırken, durumu ağır olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar (34) helikopter ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Gürpınar, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit Mustafa Gürpınar için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra il protokolü, şehidin kardeşi Ümit Gürpınar ve çalışma arkadaşları katıldı. Törende şehidin özgeçmişini İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden emekli olan Tacettin Coşkun okurken, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise Gürpınar’ın şehit olduğuna toplumsal ve dini olarak inandıklarını ifade ederek, “Bugüne kadar orman yangınlarıyla mücadelede 130’un üzerinde insanımızı şehit verdik. Çok yakın bir tarihte de devletimiz artık vatan sınırlarında, hudut boylarında şehit düşen kardeşlerimiz orman yangınlarındaki mücadelelerde de şehit olan, bu toprakları bize sağlıklı bırakmak için canını feda eden kardeşlerimize de artık resmen şehitlik statüsü verdi” diyerek şehidin ailesine Allah’tan sabırlar diledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehidin kardeşi Ümit Gürpınar’a bir kutu içinde Kuran’ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Şehit Gürpınar için dualar okunup, helallik alındı.

Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz şoförü olarak görev yapan evli ve 1 çocuk babası şehit Mustafa Gürpınar’ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere helikopter ile memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi.