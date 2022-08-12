İzmir Buca’da öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını, 46 dakikada kontrol altına alındı.

İzmir Buca’da öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını, 46 dakikada kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Buca ilçesi Gökdere bölgesinde 13.05’te henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 5 helikopter, 22 arozöz, 3 dozer ile karadan ve havadan yangına müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından orman yangınının 46 dakikada kontrol altına alındığını yazdı.