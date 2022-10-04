İzmir Konak’ta bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki kuyumcu soygununun güvenlik kamerası ortaya çıkarken, 3 kişi olduklarını belirlenen şüphelilerin çaldıkları motosiklet ile kuyumcu soygununu gerçekleştirdikleri öğrenildi.

İzmir Konak’ta bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki kuyumcu soygununun güvenlik kamerası ortaya çıkarken, 3 kişi olduklarını belirlenen şüphelilerin çaldıkları motosiklet ile kuyumcu soygununu gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisindeki Anafartalar Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, taş atarak C.Ü.’ye ait kuyumcunun kepenk ve camını kıran kişi veya kişiler içeri girerek bir miktar kolye ile yaklaşık 15 adet saati alıp kayıplara karıştı. İş yerinin alarmının çalması üzerine kısa sürede adrese gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kuyumcunun içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Soygun anı saniye saniye kameraya yansıdı

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri şüphelilerin 3 kişi olduklarını ve çaldıkları motosiklet ile kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini tespit ederken, soygun anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; içeriye giren başı ve yüzü kapalı şüphelilerden birisinin saniyeler içerisinde soygunu gerçekleştirdiği ve hızla iş yerinden çıktığı görülüyor.

Öte yandan, kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.