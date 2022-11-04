Merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan depremde Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

Merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan depremde Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

İzmir’in Buca ilçesinde, saat 03.29’da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu. Depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi’nde bir caminin minaresi yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan minare, depremi yaşayan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.

Depremle ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" mesajını paylaştı.