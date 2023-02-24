İzmir’in Bergama ve Torbalı ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 25 hırsızlık olayı, jandarma bünyesinde kurulan özel ekip aydınlattı. Tespit edilen 22 hırsızdan 10’u çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

İzmir’in Bergama ve Torbalı ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 25 hırsızlık olayı, jandarma bünyesinde kurulan özel ekip aydınlattı. Tespit edilen 22 hırsızdan 10’u çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bergama ve Torbalı ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 25 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için özel ekipler kuruldu. İlçe cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları çerçevesinde, Bergama ve Torbalı ilçe jandarma komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından olay yerlerinde ve çevresinde parmak izi, kamera kaydı incelemesi ve tanık ifadeleri çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda, olayların failleri olan 22 şüpheli tespit edildi.

20-23 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli çaldıkları malzemeler ile birlikte adreslerinde yakalanarak gözaltına alınırken, 12 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler, jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.