İzmir’in Çeşme ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 13 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 18 şüpheli şahıs da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından şubat ayı içerisinde Çeşme ilçesinde zehir tacirlerine yönelik 13 operasyon yapıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 73 kök kenevir bitkisi, 794 gram esrar-skank, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 12 adet tüfek fişeği ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 18 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyete sevk edilen şahıslardan 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2’si polisteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklandı.