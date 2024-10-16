İzmir’de, polis ekiplerince zehir tacirlerine yönelik bir gece ansızın gerçekleştirilen baskınlarda yaklaşık 15 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İzmir’de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satışı ve bulundurulduğu değerlendiren iş yeri ve ikametlere bir gece ansızın baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 14 kg 745 gr metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınarak ele geçirilen malzemelerle birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerden; F.E. (30), A.A. (34) , A.K(21) ,Z.S. (28), N.U. (45), G.U. (18) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.