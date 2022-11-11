İzmir’in farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir’in farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, İzmir’in farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenleri takip aldı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları; Çeşme’de 4, Menderes’te 2, Selçuk 1, Karaburun 1 ve Buca 1 olmak üzere toplam 9 göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı. Toplamda 180 göçmen yakalanırken, göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.