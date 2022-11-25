İzmir’in Urla ilçesinde yoldan geçen motosiklete elindeki çantayla vurup düşüren kişi, motosikletteki iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde, motosikletin kendisine çarpmasından korktuğu için çantasını savurduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir’in Urla ilçesinde yoldan geçen motosiklete elindeki çantayla vurup düşüren kişi, motosikletteki iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde, motosikletin kendisine çarpmasından korktuğu için çantasını savurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 22 Kasım sabah saat 08.30 sıralarında, ilçeye bağlı Bülent Baratalı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem K. idaresindeki motosiklet, arkasında yolcu konumunda bulunan Mesken A. ile birlikte seyir halindeydi. Motosiklet otobüs durağına yaklaştığı esnada burada bulunan bir kişi elindeki çantayı motosiklete doğru savurdu. Çantanın sürücüye çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Cem K., önünde seyir halinde olan otomobile çarpıp, arkasındaki yolcuyla birlikte metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, elinde çanta olan bir kişinin motosiklete çantasını savurduğu ve motosikletin dengesini kaybettiği anlar yer aldı.

Akıl almaz ifade: "Bana çarpacaklar diye korktum"

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin C.C. olduğu tespit edildi. C.C, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Durakta otobüs bekliyordum. Motoru serseri gibi kullanıyorlardı. Bana çarpacaklar diye korktum. Onları korkutmak için çantayı rastgele savurdum" dediği öğrenildi. C.C.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.